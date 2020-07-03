Как правильно загадать желание в лунное затмение и попрощаться с прошлым?

Лето 2020 года выдалось богатым на лунные и солнечные затмения. Поскольку ближайшее такое явление, когда Луна войдет в конус тени от Земли, состоится совсем скоро, 5 июля, звездный астролог Василиса Володина рассказала подписчикам в Instagram, как использовать это событие себе на руку.

По мнению многих астрологов, большое количество небесных явлений сильно сказывается на жизни людей, отмечает «Экспресс газета». Лунное затмение не исключение — накануне него можно загадывать желание, поведала Володина. Причем это затмение будет способствовать скорее избавлению от ненужного в жизни, чем приобретению нового.

«Учтите, что когда затмение Лунное и на Южном узле (как сейчас), лучше сбываются мечты не о новом, а о том, чтобы какой-то активный и большой процесс ушел в прошлое, ослабел, исчез из вашей жизни. Например, хорошо бороться с дурными привычками, или прощаться с отжившими связями, выходить из круга проблем, ослаблять конфликтные ситуации», — пояснила астролог.

Instagram @vasilisa.volodina

Также она добавила, что в погоне за желаемым не следует всецело уповать на высшие силы. Часть усилий нужно приложить и самому.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем опасно лунное затмение 5 июля.