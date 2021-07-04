Что можно и нельзя делать 4 июля в Ульянов день ради любви?

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Алина Потёмкина
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По традиции в этот день собирали липовый цвет для целебных отваров.

Фото, видео: ТАСС / Ewa Brozek, /Карпухин Сергей, /YAY

Тема:
Погода

В православном календаре 4 июля отмечается Ульянов день. Этот праздник посвящен двум мученикам — преподобному пресвитеру Иулию и диакону Иулиану.

История праздника:

Преподобные Иулий пресвитер и Иулиан диакон были братьями. Они жили в V веке в Римской империи. Свои жизни они посвятили проповедованию христианской веры. Их стараниями она распространилась в нескольких странах, причем убеждали язычников обратиться в религию они не только проповедями, но и чудесами. Однажды мимо строящегося храма проезжали люди. Чтобы их не привлекли к труду, они сделали вид, что везут хоронить одного человека. Для этого один из путников прикинулся мертвым. Преподобный Иулиан спросил их, не лгут ли они, но люди заверили, что их слова правдивы. Стоило им проехать мимо, и тот, что изображал мертвого, скончался. После этого никто не смел врать братьям.

Что можно делать 4 июля:

В этот день считалось полезным делать липовый сбор: отвар цветов этого дерева становился целебным.

Хорошо в Ульянов день ухаживать за садом и огородом — будет богатый урожай.

Если девушке не нравился ухажер, она писала его имя на бумаге и сжигала ее — больше юноша к ней не приходил.

Что нельзя делать 4 июля:

Плохим знаком считалось, если погибнет липа. Если же человек срубил это дерево, то его могло постичь несчастье: он мог заплутать в лесу.

Нельзя ссориться и ругаться с любимыми людьми — это принесет раздор и восстановить отношения уже не будет суждено.

Не стоит браться за новые дела и предпринимать путешествия — добром ни то, ни другое не кончится.

Народные приметы:

  • Гроза в этот день говорит о том, что ненастье затянется надолго.
  • Если после дождя солнце светит ярко — к вечеру снова жди дождя.
  • Радуга на небе — к ясной погоде.
  • Если листья папоротника в этот день скручиваются — к жаре.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для знаков зодиака на неделю с 5 по 11 июля. По мнению астролога Сергея Седашёва, грядущая неделя будет довольно напряженной. Способность логично мыслить уступит место сиюминутным желаниям.

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