Стал известен способ, как Ефремов может избежать наказания за участие в смертельном ДТП

Игорь Рязов
Срочная новость 14 191

По информации 5-tv.ru, защита известного актера может настаивать, что за рулем у него случился припадок.

Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Актер Михаил Ефремов может попытаться избежать наказания за участие в смертельном ДТП с помощью диагноза абсансная эпилепсия. Как стало известно 5-tv.ru, защита артиста может настаивать, что за рулем у него случился припадок.

Накануне адвокат актера Эльман Пашаев заявил, что его подзащитный отказывается признавать свою вину. А что послужило мотивацией к принятию данного решения — доподлинно неизвестно.

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
19 июл
Друг семьи Ефремова рассказал, что пьет актер после резонансного ДТП
17 июл
Посмеемся вместе: адвокат Ефремова о бедственном положении жены артиста
16 июл
Жена Михаила Ефремова вкалывает на трех работах, чтобы прокормить семью
16 июл
Елена Проклова вступилась за Ефремова, назвав его больным человеком
15 июл
«Вы меня танком от него не уберете»: Пашаев готов до последнего защищать Ефремова
14 июл
«Все интересное будет в суде»: Пашаев о линии защиты Ефремова
14 июл
«Он не соображал»: адвокат «оправдал» Ефремова, пытавшегося дать взятку после ДТП
13 июл
Видео: После смертельного ДТП Ефремов пытался «договориться» с полицейскими
12 июл
Марк Рудинштейн подсчитал, сколько семья жертвы ДТП с Ефремовым зарабатывает на телешоу
12 июл
Откуда взялись 40 миллионов? Потерпевшие по делу Ефремова уточнили размер выплат

Читайте также

+15° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
71.71
0.48 81.68
0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:11
«Стала такой взрослой!» — Волочкова счастлива возвращению дочери домой
6:06
20 июля — Международный День Торта
6:02
Делаем мыльные пузыри из подручных материалов — праздничный лайфхак
6:00
Instagram собирается составить конкуренцию TikTok
5:49
«Такие Дюймовочки бывают?» — звезда Comedy Women назвала свои «неидеальные» параметры
5:38
Необычный дудл создал Google в честь дня рождения режиссера Татьяны Лиозновой

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 июля, для всех знаков зодиака
«Все встало на свои места»: Утяшева показала, с кем Харламов закружился в танце
Россияне смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок