Стал известен способ, как Ефремов может избежать наказания за участие в смертельном ДТП

Актер Михаил Ефремов может попытаться избежать наказания за участие в смертельном ДТП с помощью диагноза абсансная эпилепсия. Как стало известно 5-tv.ru, защита артиста может настаивать, что за рулем у него случился припадок.

Накануне адвокат актера Эльман Пашаев заявил, что его подзащитный отказывается признавать свою вину. А что послужило мотивацией к принятию данного решения — доподлинно неизвестно.