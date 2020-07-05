Евсеев день: Как 5 июля не отпугнуть удачу и следовать знакам свыше?

Православная церковь 5 июля чтит память священномученика Евсевия, епископа Самостаского. Святой жил в IV веке, в разгар борьбы между различными христианскими течениями. Он исповедовал православие, утвержденное в 325 году на I Вселенском Соборе в Никее и подвергался преследованиям со стороны сторонников арианства.

Так, однажды император Констанций, покровительствовавший арианам, узнал, что у Евсевия хранится важный церковный документ и приказал отдать его. Когда святитель отказался, император пригрозил отсечь непокорному правую руку. Тогда Евсевий протянул обе руки и сказал, что ему могут отсечь обе руки, но документ он не отдаст. Констанций удивился смелости епископа и не стал причинять ему вред. причинил ему вреда. Однако в годы правления других императоров Евсевия неоднократно арестовывали, держали в темницах и отправляли в ссылку.

И вот, когда взошедший на престол император Грациан прекратил гонения на христиан и повелел вернуть из изгнания православных священников, пострадавших при арианах, Евсевий благополучно возвратился в Самосаты. Но около 380 года епископ поехал в арианский город Долихины по делам церкви, и одна из сторонниц ереси бросила с крыши черепицу, которая пробила Евсевию голову. Святитель погиб, его тело было перенесено в Самосаты, где его и похоронили.

В народном календаре день святого Евсевия получил название Евсей Картофельник — в это время у крестьян было принято окучивать картофель и обрабатывать его от вредителей. Для этого, в частности, использовался отвар помидорной ботвы. Евсевию молились о богатом урожае.

Чего нельзя делать 5 июля

В это время продолжается Петров пост, поэтому на Евсея церковь запрещает есть пищу животного происхождения, употреблять алкоголь, а также ссориться и сквернословить.

Также в народе существовало поверье, что в Евсеев день не следует начинать важных дел до вечера — успехом они не увенчаются. Зато если делать их на закате, все сложится благополучно.

Полнолуние, которое приходится в этом году на 5 июля, в совокупности с лунным затмением тоже не располагают к реализации проектов, которые потребуют много времени и кропотливой работы. Астрологи советуют начинать только те дела, которые можно завершить не дольше чем за три дня.

Что можно делать 5 июля

В этот следует быть особенно внимательными на дорогах, поскольку вероятность аварий и поломок техники выше, чем обычно. Совпавший с полнолунием и лунным затмением выходной лучше всего провести дома с близкими людьми, но при этом необходимо тщательно следить за словами, поскольку излишняя эмоциональность сегодня может сослужить вам плохую службу.

День также благоприятен для домашней уборки, а также для прогулок и путешествий. Наши предки верили, что на Евсея удача обязательно улыбнется странникам.

Сны, приснившиеся в ночь на 5 июля, скорее всего окажутся вещими. Кроме того, стоит внимательно прислушиваться к собственной интуиции и днем, чтобы не пропустить посланные свыше откровения.

Народные приметы на 5 июля

Полнолуние на Евсея — к хорошему урожаю.

Если на камнях появилась влага, это к ненастью.

Обильная вечерняя роса предвещает хорошую погоду на следующий день.

Если комары летают роем — погода будет сухой и солнечной.

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