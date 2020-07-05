🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 июля, для всех знаков зодиака

Перед вами две возможности: остаться там, где вы находитесь, или вызвать энергию перемен. Подумайте, что для вас лучше, и перестаньте обвинять окружающих в своих неудачах. Некоторые из вас могут обнаружить, что общение сейчас является для вас большой проблемой. Но вы не можете ожидать, что люди вокруг вас обладают телепатическими способностями и знают, что вас что-то беспокоит, когда вы утверждаете, что все в порядке. Не стесняйтесь сказать правду, это поможет разрешить конфликт.

Если вы просыпаетесь, чувствуя себя Божеством, вы должны благодарить звезды. Сегодня вы будете в настроении, устроить бурю и творить зелья, заряженные добрыми намерениями. Соединитесь с энергией Матери-Земли. У одиноких Близнецов может появиться шанс встретиться кем-то, кто не совсем в вашем вкусе. Не избегайте общения, вы будете приятно удивлены.

Сегодня вы найдете в себе силы и смелость выйти из ситуации, которая вас тревожит. Помните, что выбрать лучшее для себя — не эгоистично. Пришло время расстаться с комплексом мученика, Телец. Освободите место для чего-то прекрасного, позвольте себе немного помечтать и не сопротивляйтесь переходному процессу.

Овен, настало время найти баланс между мужским и женским аспектами вашей личности и осознать свою силу. Перестаньте сравнивать свою жизнь с жизнями других людей, поскольку тот путь, который предстоит пройти вам, может оказаться на страницах истории.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 5 июля, полная луна в Овне заряжает энергией всех энергией, которая распространяется на разные сферы жизни. Однако необходимо следить, чтобы она не выплескивалась через край.

♌ Лев

Перестань играть в игры со своим сердцем, Лев. Вы знали, что эти отношения были токсичны с самого начала. Так зачем вы то убегаете, то боретесь за внимание? Пора осознать, что для вас пагубно и перенаправить энергию на саморазвитие.

Космический совет: пришло время пересмотреть свои цели.

♍ Дева

Пора испить истины, Дева. Жалобы на судьбу не помогут вам решить проблемы. Пора немного изменить повествование и взять власть в свои руки. История, которую вы расскажете себе, будет решающей. Для Дев, которые застряли в тупиковых отношениях, этот уик-энд может принести главный звонок из-за пробуждения энергии затмения.

Космический совет: пора изменить повествование.

♎ Весы

Внутри вас есть глубокое знание, которое помогает вам осознать, что события не происходят с вами, они происходят для вас. Вы привлекли определенный опыт в свою жизнь, чтобы преодолеть ограничения и почувствуйте свою истинную силу. Отсюда нет пути назад, Весы. Посмотрите, как двери, которые когда-то были закрыты, откроются для вас, чтобы подтвердить, что вы на правильном пути!

Космический совет: почувствуйте свою истинную силу.

♏ Скорпион

Вам не обязательно быть похороненным под грудой работы, чтобы чувствовать себя достойным членом общества. Перед вами открыт путь к новому образу жизни, который чтит как аспекты инь, так и янь творения. Если вам сложно найти баланс между личным и профессиональным, попробуйте обратиться за помощью к своим партнерам / деловым партнерам. Они подставят вам спину.

Космический совет: не обязательно быть похороненным под грудой работы, чтобы чувствовать себя достойным.

♐ Стрелец

Когда вы живете страстью, вы всегда рискуете разбить свое сердце. Но ведь вы не знаете другого пути, верно, Стрелец? Несмотря на то, как все обернется, не сожалейте о своих словах или действиях и не чувствуйте необходимости навешивать ярлыки. Вселенная ведет вас в лучшее место.

Космический совет: пусть ваше сердце ширится от любви.

♑ Козерог

Если вы жертвовали своими собственными потребностями в интересах других, вы, вероятно, испытаете дисбаланс в своей собственной энергии. Пренебрежение своими потребностями может служить вашему эго, но поможет вам стать тем, кем вы действительно являетесь. Сегодня не торопитесь совершать что-либо. Сначала прислушайтесь к голосу своего высшего Я. Чтобы другие уважали ваши границы, вы должны научиться уважать их сами.

Космический совет: восстановите баланс между отданным и полученным.

♒ Водолей

Сегодня у вас могут возникнуть разногласия с близким человеком. Но они не должны становиться предметом спора, Водолей. Позвольте им помочь понять друг друга на более глубоком уровне. Попробуйте выслушать партнера, и увидите, как откроется дверь в новую реальность.

Космический совет: счастье — это кропотливая внутренняя работа.

♊ Рыбы

Кто сказал, что находиться взаперти скучно? Начните вечеринку прямо там, где вы находитесь. Устройте танцевальную терапию, Рыбы. Вы также можете записаться в виртуальный класс по вашему выбору или следовать за любимым гуру фитнеса! Главное — изменить положение вещей и повеселиться.

Космический совет: кто сказал, что вы не можете повеселиться?

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 июня по 5 июля.