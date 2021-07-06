Аграфена Купальница: что можно и категорически нельзя делать 6 июля?

|
Валентин Черников
1 567

Православные верующие в этот день вспоминают святую мученицу, которая посвятила жизнь служению Господу.

Фото, видео: Telegraf.com.ua; Wikipedia; www.globallookpress.com / Anvar Galeev, Dr. Wilfried Bahnmüller, Alexandr Tolochko, Felix Hörhager

Православная церковь чтит память святой мученицы Агриппины (Аграфены) Римской. В юности она познала таинство крещения и посвятила жизнь служению Христу, хранила преданность вере и целомудрие. С приходом на трон Валериана в Римской империи начались гонения на христиан. В числе других святую предали суду и жестоко пытали, заставляя отречься от Иисуса. Девушка осталась тверда в своих убеждениях и скончалась от перенесенных мук, пишет «Утро.ру». В народе этот день называют именем Аграфены Купальницы.

Что можно делать 6 июля:

6 июля наши предки отправлялись в бани, где парились и мылись, чтобы восстановить силы, и отогнать болезни. Купались и в водоемах — считалось, что в этот день вода обретает живительную силу.

Ходило поверье, что заготовленные на Аграфену банные веники обладают целительными свойствами. Также в этот день собирали целебные травы и коренья.

Вечером накрывали столы на открытом воздухе и начинали всеобщее веселье. Водили хороводы, пели, гадали, прыгали через костры.

У Агриппины принято просить помощи при всевозможных недугах и болезнях, молиться об избавлении от мучений и скором выздоровлении.

Что нельзя делать 6 июля:

Главный запрет — нельзя отказываться от мытья в бане. На Агриппину старались самым тщательным образом следить за чистотой тела и одежды.

Нельзя отказывать в помощи нуждающимся — крестьяне помогали тем, кто просил их о чем-то.

Под запретом конфликты — Агриппина сердилась на ссоры в семье и проявления негатива.

Народные приметы на 6 июля:

На Аграфену гречиха мала — овсу пороет;

Репу сей на Аграфену — хороша репа будет.

Ранее 5-tv.ru опубликовал рейтинг верности мужчин по знакам зодиака.

Читайте также

+20° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
73.35
-0.27 87.03
-0.04
Дикий медведь или домашний кот: на какое животное он похож по знаку зодиа...

Последние новости

0:01
Аграфена Купальница: что можно и категорически нельзя делать 6 июля?
23:44
Врач рассказал, что чувствует МакSим в состоянии медикаментозного сна
23:25
Уполномоченного по правам человека в РФ Москалькову экстренно госпитализировали
23:06
Умерла итальянская певица и телеведущая Рафаэлла Карра
22:49
«Юля, береги маму»: Стриженова поддержала дочь Меньшова после его кончины
22:33
«Ванюш, запевай!» — Подольская показала, как поет ее восьмимесячный сын

Сейчас читают

Сергей Плотников, интервью бывшего нападающего «Металлурга» об уходе из клуба
Врачи назвали заметный на лице признак повышенного холестерина
Убившие биатлониста мажоры из Сибири получили по 14,5 года колонии
Можно ли было спасти оскароносного режиссера Меньшова— мнение врача-пульмонолога
«Дешевая мелодрама» — Пять занимательных фактов о фильме «Москва слезам не верит»

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака