Аграфена Купальница: что можно и категорически нельзя делать 6 июля?

Православная церковь чтит память святой мученицы Агриппины (Аграфены) Римской. В юности она познала таинство крещения и посвятила жизнь служению Христу, хранила преданность вере и целомудрие. С приходом на трон Валериана в Римской империи начались гонения на христиан. В числе других святую предали суду и жестоко пытали, заставляя отречься от Иисуса. Девушка осталась тверда в своих убеждениях и скончалась от перенесенных мук, пишет «Утро.ру». В народе этот день называют именем Аграфены Купальницы.

Что можно делать 6 июля:

6 июля наши предки отправлялись в бани, где парились и мылись, чтобы восстановить силы, и отогнать болезни. Купались и в водоемах — считалось, что в этот день вода обретает живительную силу.

Ходило поверье, что заготовленные на Аграфену банные веники обладают целительными свойствами. Также в этот день собирали целебные травы и коренья.

Вечером накрывали столы на открытом воздухе и начинали всеобщее веселье. Водили хороводы, пели, гадали, прыгали через костры.

У Агриппины принято просить помощи при всевозможных недугах и болезнях, молиться об избавлении от мучений и скором выздоровлении.

Что нельзя делать 6 июля:

Главный запрет — нельзя отказываться от мытья в бане. На Агриппину старались самым тщательным образом следить за чистотой тела и одежды.

Нельзя отказывать в помощи нуждающимся — крестьяне помогали тем, кто просил их о чем-то.

Под запретом конфликты — Агриппина сердилась на ссоры в семье и проявления негатива.

Народные приметы на 6 июля:

На Аграфену гречиха мала — овсу пороет;

Репу сей на Аграфену — хороша репа будет.

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