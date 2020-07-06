Аграфена Купальница: что можно и категорически нельзя делать 6 июля?
Ночь на Ивана Купалу считается временем оборотней, колдунов и ведьм.
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Фото, видео: Telegraf.com.ua; Wikipedia; www.globallookpress.com / Anvar Galeev, Dr. Wilfried Bahnmüller, Alexandr Tolochko, Felix Hörhager
Православная церковь чтит память святой мученицы Агриппины (Аграфены) Римской. В юности она познала таинство крещения и посвятила жизнь служению Христу, хранила преданность вере и целомудрие. С приходом на трон Валериана в Римской империи начались гонения на христиан. В числе других святую предали суду и жестоко пытали, заставляя отречься от Иисуса. Девушка осталась тверда в своих убеждениях и скончалась от перенесенных мук.
В народе этот день называют именем Аграфены Купальницы, поскольку следом за ним отмечают один из главных праздников древних славян — Иван Купала.
Что можно делать 6 июля
В канун Купалы наши предки отправлялись в бани, где парились и мылись, чтобы восстановить силы и отогнать болезни. Купались и в водоемах — считалось, что в этот день вода обретает живительную силу.
Ходило поверье, что заготовленные на Аграфену банные веники обладают целительными свойствами. Также в этот день собирали целебные травы и коренья.
Вечером накрывали столы на открытом воздухе и начинали всеобщее веселье. Водили хороводы, пели, гадали, прыгали через костры.
У Агриппины принято просить помощи при всевозможных недугах и болезнях, молиться об избавлении от мучений и скором выздоровлении.
Что нельзя делать 6 июля
Сыздавна принято, что на Аграфену нельзя хандрить, скандалить и унывать. Все рабочие дела нужно по возможности откладывать на потом.
Ночь на Ивана Купалу считается мистической, ее называли временем оборотней, колдунов и ведьм. Поэтому не стоит оставлять свое жилище без защиты от разбушевавшейся нечисти. В доме обязательно должен быть живой огонь — как минимум, одна свечка. А на порог нужно положить пучки крапивы, чертополоха или зверобоя.
Народные приметы на 6 июля
На Аграфену гречиха мала — овсу пороет;
Репу сей на Аграфену — хороша репа будет.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что можно и нельзя делать 5 июля, в Евсеев день.
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