🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 июля, для всех знаков зодиака

Рак, если у вас возникли сомнения относительно роли, которую вы должны сыграть в этой жизни, поверьте — вы получите ясность в ближайшие дни. Возможно, это ваше призвание — помогать другим, однако не стоит забывать о границах.

Близнецы, не бойтесь показаться чересчур эмоциональным или чувствительным. Все, что вы ощущаете, говорит о том, что вы не сухарь, и это вполне нормально. Вы скорее восхитите этими свойствами своего партнера, чем отпугнете.

Тельцы, сегодня вам предстоит начать путь изучения собственных возможностей. Почему порой вы испытываете дискомфорт? Что мешает вам дышать полной грудью. С этими и другими вопросами предстоит разобраться.

Овен, многие из нас пренебрегают интуицией и зацикливаются на материальном мире. На этом этапе жизни вы вспоминаете, кто вы есть, и восстанавливаете силы. Постарайтесь не растранжирить собственное «я».

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 6 июля, убывающая Луна поможет в решении накопившихся проблем. Однако силы важно тратить осторожно и вдумчиво, главное — не перестараться. В этот период можно планировать серьезный разговор с начальством, смену места работы или жительства.

♌ Лев

Лев, вы на распутье, которое позволяет смотреть на свое прошлое сквозь призму мудрости. Что получилось у вас само собой? Где вы продолжали сталкиваться с блоками, несмотря на все ваши усилия? Анализ этого даст вам ключ к пониманию того, что никогда не было нужным для вас.

Космический совет: не живете ли вы чужой мечтой?

♍ Дева

Дева, хватит думать о том, чего хотят от вас другие. Для начала вам необходимо привести в порядок хаос в своей голове. Физические нагрузки благотворно повлияют на это. Ну, и, конечно, не будет лишним провести переоценку ценностей.

Космический совет: наведите порядок в голове.

♎ Весы

Весы, крайне важно делиться с другими накопленными знаниями и опытом. Ведь вам наверняка знаком закон бумеранга? Не бойтесь, что кто-то похитит ваши идеи, напротив вас зауважают и полюбят еще больше.

Космический совет: делиться — это во благо.

♏ Скорпион

Скорпион, хватит жить с обидой в сердце. Яд, который копится в вашей душе, отравляет лишь одного вас. Вы сможете забыть, простить и счастливо жить дальше. Главное — желание.

Космический совет: хватит себя отравлять.

♐ Стрелец

Стрелец, что вы выберете — жаловаться на обстоятельства или начать решать свои проблемы. От чего по-вашему больше проку? Это правда, что вы столкнулись с неопределенностью, но ситуация не является неразрешимой. То, что должно быть вашим, будет вашим.

Космический совет: побольше активности.

♑ Козерог

Козероги, обратите внимание на сигналы, которые дает вам ваше тело. Постарайтесь расслабиться, напряжение отнимает у вас много сил, которые нужны сейчас как никогда. Возможно, поможет медитация или приятная музыка.

Космический совет: максимально расслабьтесь.

♒ Водолей

Водолей, пришло время перейти в режим действия. Не ждите, пока кто-нибудь благословит ваш следующий ход или даст вам добро. Это ваше путешествие.

Космический совет: хватит слушать других.

♊ Рыбы

Рыбы, хватит винить во всех бедах обстоятельства. Вы — цельная личность, которая может постоять за себя. Хватит бояться всего на свете — неудач, насекомых, других людей. Вы справитесь со всем, потому что вы — боец.

Космический совет: будьте смелее.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 6 по 12 июля.