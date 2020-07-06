ТОП-5 умных мужчин по знаку зодиака

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Олеся Роженцова
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Астрологи утверждают, что по звездам можно определить умственные способности человека.

ТОП-5 умных мужчин по знаку зодиака

Фото: www.globallookpress.com / kati

Близнецы

Мужчины-Близнецы отличаются непостоянством, но это не влияет на их умственные способности. Представители этого знака зодиака — отличные собеседники, они могут поддержать любую тему разговора. И это все благодаря тому, что Близнецы уделяют много времени саморазвитию и самообразованию.

Лев

Мужчины этого знака зодиака, возможно, не настолько умны, как другие. Но зато они могут грамотно применять те знания, которые у них есть. Львы любят казаться лучше, чем они есть, поэтому часто они учатся, чтобы не ударить в грязь лицом. Мужчины-Львы — прирожденные лидеры. Они часто руководят компаниями или занимают высокие должности. Статус обязывает применять знания на все 100%.

Скорпион

Это один из самых мудрых знаков зодиака. Уже с детства Скорпионы показывают блестящие результаты по части ума. Как правило, они хорошо учатся и стараются получить много знаний. К тому же этот знак зодиака очень прилежен. Благодаря этому Скорпионы часто находят престижную работу и могут справиться с любой сложной ситуацией.

Козерог

Это самый трудолюбивый знак зодиака. У Козерогов развито логическое мышление, такие люди упорны и могут преодолевать трудности. Мужчины-Козероги точно знают, чего хотят. Они не ждут чудес и идут к своей цели. Представители этого знака зодиака, возможно, не так мудры и интуитивны, как остальные, но они выигрывают за счет логики и накопленных знаний.

Водолей

Водолеи — рассудительный знак зодиака, с непростым характером. Но девиз этих людей — постоянное развитие. Благодаря этому, они не могут остановиться и постоянно ищут новую информацию в разных сферах. Их знания касаются самых разных, порой даже несовместимых сфер.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака с 6 по 12 июля.

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ТОП-5 умных мужчин по знаку зодиака

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