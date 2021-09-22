ТОП-5 признаков, что мужчина вас любит

Что собой представляет настоящий мужчина? В первую очередь, он не «вешает лапшу на уши» и всегда выполняет свои обещания. Настоящий мужчина не только красиво говорит, но и подтверждает свои слова поступками и решительными действиями. По каким признакам можно понять, что у мужчины действительно серьезные намерения, рассказывает 5-tv.ru.

Окружает заботой и комфортом

Для настоящего мужчины важно, чтобы его женщина чувствовала себя комфортно и спокойно. Поэтому он начинает проявлять это даже в незначительных мелочах: сварить чашку кофе, купить лекарства, взять за руку в толпе. Это один из признаков того, что мужчина заинтересован и испытывает сильные чувства к женщине.

Не стесняется выходить с вами в свет и знакомит с друзьями

Когда мужчина с удовольствием знакомит женщину со своим окружением и постоянно зовет выйти в общество — это служит знаком его привязанности. Он гордится своей спутницей и с удовольствием демонстрирует ее окружающим, мол, какая красавица рядом с ним. Таким образом мужчина не только поднимает свой статус, но и проявляет чувства.

Защищает и не дает в обиду

Влюбленный мужчина может встать на защиту женщины не только в случае нападения уличных хулиганов, но даже во время встречи с родственниками, если они вдруг поведут себя недоброжелательно по отношению к его спутнице. Он всегда займет позицию любимой и поддержит даже в том случае, если она не права. То же самое касается и конфликтных ситуаций с друзьями: кавалер всегда защитит позицию любимой.

Не уходит от серьезных разговоров

Всем знакомо это чувство, когда мужчина не хочет разговаривать на важные темы и всеми возможными способами уходит от разговора. Любящий человек всегда найдет время на серьезный разговор и попытается договорится на берегу. Он избегает ссор и всегда готов выйти на контакт, чтобы обсудить что-либо. Также мужчина, испытывающий сильные чувства к женщине, всегда готов принять серьезное решение.

Сражается за отношения

Настоящий и адекватный мужчина, который дорожит отношениями, всегда найдет время обсудить проблемы. Он способен решить насущные вопросы и найти выход из положения. Любящий представитель сильного пола никогда не будет молчать и «зарывать» голову в песок. Даже если ситуация кажется безвыходной, он будет искать все возможные способы наладить ее и способен биться до последнего.

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