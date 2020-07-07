🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 июля, для всех знаков зодиака

|
Василий Заика
4 063

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 7 июля, некоторым знакам зодиака стоит прекратить все время слушать мнение других людей и начать думать своей головой.

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 7 июля, Луна в Водолее благоволит к новым начинаниям, внутренней свободе, творческой реализации. Текущие рутинные дела лучше отложить на пару дней, пока есть вдохновение и идеи для более активной деятельности.

♈ Овен

Овен, вы слишком циклитесь на собственной персоне. Из-за этого не можете разглядеть свои ошибки, и как следствие, их исправить. Чтобы потом не удивляться, как так получилось, что вы растеряли множество людей вокруг, постарайтесь почаще опускаться на землю.

Космический совет: снимите корону.

♉ Телец

Телец, сейчас не время играть в игры. Вам необходимо сосредоточиться на главном. Пришло время придать своим грандиозным мечтам ощутимую форму. Дерзайте!

Космический совет: сочиняйте мечты.

♊ Близнецы

Близнецы, этот период благоприятен для творчества и новых коллабораций. Подумайте о том, чтобы собрать свою команду для занятия искусством или просто интересными вещами, вроде настольных игр.

Космический совет: соберите команду души.

♋ Рак

Рак, какие действия больше всего расходуют вашу энергию, заставляют чувствовать опустошение. Подумайте над тем, чтобы что-то изменить в вашей жизни. Ведь в чем смысл, если вы постоянно ощущаете чувство неудовлетворенности собой.

Космический совет: избавиться от лишнего.

♌ Лев

Львы, если что-то идет не так, это вовсе не значит, что все ваши решения в корне не верны. Вы слишком мнительны, этим вы во многом мешает себе быстрее добираться до цели. Постарайтесь избавиться от хлама в своей голове.

Космический совет: наведите порядок в голове.

♍ Дева

Дева, вы стоите сегодня на распутье. Первый путь манит соблазнами, а второй обещает открыть дверь бесконечным возможностям, но для этого необходимо применить недюжие усилия. Какой из них вы выберете?

Космический совет: сделайте правильный выбор.

♎ Весы

Весы, вы уже давно видели знаки. Пора перестать оправдываться за других людей и принять эти отношения такими, какие они есть. Иногда лучше уйти, чем держаться за то, что не ваше. Таким образом, хаос и конфликт могут стать большой темой на этой неделе. Избегайте спорных высказываний.

Космический совет: лучше уйти, чем держаться за то, что не ваше.

♏ Скорпион

Скорпион, аутентичность — это важная тема для вас прямо сейчас, но, чтобы добраться до места, где вы чувствуете себя в безопасности, нужно изучить все способы. Вы сильный, вы справитесь.

Космический совет: вы возвращаетесь к себе.

♐ Стрелец

Стрельцы, наша жизнь складывается из того, какие решения мы принимали ранее. Мысли, которые мы направляем в космос, играют важную роль в становлении этого сценария. Другими словами, у нас всегда есть возможность переключиться на параллельную временную шкалу. Но чтобы активировать энергию перемен, мы должны признать мысли и убеждения, которые удерживают нас в этой реальности. Что нужно отпустить, чтобы оставить? Решать только вам.

Космический совет: избавьтесь от губительных иллюзий.

♑ Козерог

Козерог, проведите это время с близкими. Вам необходимо восполнить душевное равновесие, чтобы двигаться дальше. Пригласите родных вам людей на пикник или устройте им приятный сюрприз.

Космический совет: проведите время с близкими людьми.

♒ Водолей

Мир всегда будет погружать вас в одну драму за другой. Вспомните, кто вы и почему оказались здесь. Популярность — это, конечно, прекрасно, но вы же понимаете, чем отличается слава на 15 минут и на века. Будьте настоящим.

Космический совет: будьте настоящим.

♊ Рыбы

Рыбы, прошлое оставьте в прошлом, будущее — зависит только от вас. Сейчас –время принятия судьбоносных решений! Будьте смелыми, сильными и терпеливыми.

Космический совет: время для активности.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 6 по 12 июля.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
71.34
0.84 80.56
1.34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:28
Как по-новому будет рассчитываться стоимость ОСАГО
7:21
Милые бранятся: Меган Маркл устроила скандал, заподозрив принца Гарри в измене
7:12
Смерчи, горящие леса и невыносимая жара: жителей регионов РФ предупредили о погодных аномалиях
7:02
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 июля, для всех знаков зодиака
6:54
Василий Уткин ответил на вопрос о своей сексуальной ориентации
6:47
Стартовал второй день ЕГЭ по русскому языку — видео

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 июля, для всех знаков зодиака
«Вам идет малыш на руках»: Корчевников поделился трогательным снимком
Исполнительница хита «Подруги замужем давно» Семенова рассказала, почему живет со взрослым сыном

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок