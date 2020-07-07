Ночь на Ивана Купала. Что можно и нельзя делать 6 и 7 июля?
Один из немногих языческих праздников, дошедших до наших дней.
Закрыть
Смотрите также:
«Смотрите на „Сибирь“!» — как в последние секунды развели в воздухе два самолета
Вылавировала! Богомолов выложил в сеть смешное видео с «пьяной и влюбленной» Собчак
ТОП-3 знака зодиака, которые обречены расплачиваться за грехи прошлой жизни
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака
Как умные счетчики и товары с QR-кодом облегчат жизнь россиян с 1 июля?
Как понять, что пора разводиться? Рассказывает психолог
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 июля, для всех знаков зодиака
Стал известен способ, как Ефремов может избежать наказания за участие в смертельном ДТП
Фото, видео: ТАСС / SERGEY DOLZHENKO, Драчев Виктор, Федосенко Наталия;www.globallookpress.com / Frank May, Markus Lange, Komsomolskaya Pravda, Liz Gregg; Известия / Александр Казаков;
Ночь на 7 июля издревле считается необыкновенной. Несмотря на то, что праздник Ивана Купалы вошел в историю как языческий, он широко отмечается и сегодня.
История праздника:
История возникновения этого праздника уходит корнями в предания восточных славян. Изначально он был посвящен летнему солнцестоянию. «Купала» — это наиболее известное название праздника, дошедшее до наших дней.
В ночь на Ивана Купалу принято совершать паломничество к водоему, а также, по легенде, искать волшебный цветок папоротника, который цветет только в это время. Есть поверье, что он приносит счастье и богатство.
Что можно делать 6 и 7 июля:
В день перед праздником положено убирать в доме, чтобы встретить ночь в чистоте.
Ночью нужно прийти к реке и пустить по ней венок из цветов. Таким образом можно погадать на суженого.
Также ночью принято было собирать травы: в это время они набираются силы и могут стать целебными. Особенно популярны были сборы ромашки, зверобоя и тысячелистника.
Ночью молодежь устраивает игры: прыгают через костры у реки. Это делают парами: если девушка и парень смогли прыгнуть, не разжимая рук, то они будут вместе.
Ранним утром 7 июля положено искупаться в реке. Тогда она снимет все хвори и закалит купающегося.
Что нельзя делать 6 и 7 июля:
Совершать обряд омовения в водоеме ночью нельзя — могут утащить злые духи.
В ночь на Ивана Купала нельзя спать — все темные силы активизируются и могут напасть на спящего.
Нехорошо что-то покупать или продавать в день накануне Купальской ночи. Счастья сделка не принесет.
Дурным знаком считается подбирать деньги в этот день — они принесут беду.
Народные приметы:
Если между двух костров провести домашний скот — он не будет болеть весь год.
Утренняя роса служит омолаживающим средством — женщине она способна вернуть былую красоту.
Если небо поутру чистое — осенью жди много грибов.
Если слышно кукушку — осень будет холодной.
Ночью поют сверчки — жди мягкую зиму.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как на Ивана Купалу привлечь богатство и любовь.
Читайте также
83%
0.84 80.56
1.34
Нашли ошибку?