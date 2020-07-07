Ночь на Ивана Купала. Что можно и нельзя делать 6 и 7 июля?

Ночь на 7 июля издревле считается необыкновенной. Несмотря на то, что праздник Ивана Купалы вошел в историю как языческий, он широко отмечается и сегодня.

История праздника:

История возникновения этого праздника уходит корнями в предания восточных славян. Изначально он был посвящен летнему солнцестоянию. «Купала» — это наиболее известное название праздника, дошедшее до наших дней.

В ночь на Ивана Купалу принято совершать паломничество к водоему, а также, по легенде, искать волшебный цветок папоротника, который цветет только в это время. Есть поверье, что он приносит счастье и богатство.

Что можно делать 6 и 7 июля:

В день перед праздником положено убирать в доме, чтобы встретить ночь в чистоте.

Ночью нужно прийти к реке и пустить по ней венок из цветов. Таким образом можно погадать на суженого.

Также ночью принято было собирать травы: в это время они набираются силы и могут стать целебными. Особенно популярны были сборы ромашки, зверобоя и тысячелистника.

Ночью молодежь устраивает игры: прыгают через костры у реки. Это делают парами: если девушка и парень смогли прыгнуть, не разжимая рук, то они будут вместе.

Ранним утром 7 июля положено искупаться в реке. Тогда она снимет все хвори и закалит купающегося.

Что нельзя делать 6 и 7 июля:

Совершать обряд омовения в водоеме ночью нельзя — могут утащить злые духи.

В ночь на Ивана Купала нельзя спать — все темные силы активизируются и могут напасть на спящего.

Нехорошо что-то покупать или продавать в день накануне Купальской ночи. Счастья сделка не принесет.

Дурным знаком считается подбирать деньги в этот день — они принесут беду.

Народные приметы:

Если между двух костров провести домашний скот — он не будет болеть весь год.

Утренняя роса служит омолаживающим средством — женщине она способна вернуть былую красоту.

Если небо поутру чистое — осенью жди много грибов.

Если слышно кукушку — осень будет холодной.

Ночью поют сверчки — жди мягкую зиму.

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