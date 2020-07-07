Макеева прокомментировала роман мужа с молодой подопечной Богомолова

Российская артистка Анастасия Макеева прокомментировала слухи о переменах в своей личной жизни. Ранее в СМИ появилась информация, что ее муж — юрист Александр Сакович бросил актрису, певицу и телеведущую ради коллеги — подопечной режиссера Театра на Малой Бронной Константина Богомолова Екатерины Седик. Об этом рассказала близкая знакомая кинозвезды.

По словам друга семьи, влюбленный Александр красиво ухаживал за молодой актрисой: посещал ее спектакли, дарил огромные букеты. В итоге Екатерина ответила поклоннику взаимностью. Чувства мужа Макеевой были столь сильны, что он не смог обманывать благоверную и однажды объявил об уходе. Однако Анастасия не смирилась с решением мужа и в соцсетях под разными предлогами якобы пытается продемонстрировать свое превосходство над его новой пассией.

За комментарием к Макеевой обратился портал Starhit.ru. Как отмечает издание, она отказалась беседовать на тему развода, сказав, что ей все равно на подобные публикации в прессе.

«У меня все хорошо!» — ответила артистка на вопрос, как обстоят ее дела с супругом.

Ситуацию вокруг любовного треугольника не прояснила и Екатерина Седик.

«Желаю вам всем здоровья, и чтобы вас и ваших детей не тревожили», — сказала актриса.

Ранее 5-tv.ru писал, что близкая подруга предрекла скорый развод Макеевой с супругом.