Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой

Марина Неруцких
Эксклюзив 41 743

После громкого развода с Ириной Лобачевой звездный фигурист старается ограждать своих новых пассий от пристального внимания СМИ.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Заслуженный мастер спорта России, предприниматель и продюсер собственного ледового шоу Илья Авербух после развода с Ириной Лобачевой в 2007 году остается завидным женихом. Звездный фигурист не любит посвящать поклонников и прессу в перепитии личной жизни и старается ограждать своих новых пассий от пристального внимания СМИ.

Однако, по данным Hello.ru, Илья Авербух вот уже некоторое время встречается с 25-летней звездой сериала «Папины дочки» Лизой Арзамасовой. Издание даже опубликовало совместные снимки пары.

В интервью 5-tv.ru фигурист подтвердил, что его и Лизу Арзамасову связывают романтические отношения.

«Мы с Лизой встречаемся. Я всегда отрицал все истории, потому что они все были лживые, но здесь правда», — рассказал Илья Авербух.

И подчеркнул, что это не имеет никакого отношения к продвижению каких-либо шоу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кети Топурия впервые вышла в свет с новым бойфрендом.

Читайте также

+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
71.71
0.48 81.68
0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:19
Лучший молодой картофель с беконом и сыром, который вы пробовали — пошаговый рецепт с фото
9:19
Видео: Гарик «Бульдог» Харламов пафосно объявил о разводе в центре Петербурга
9:05
Дневная репетиция парада ко Дню ВМФ прошла в Петербурге — видео
8:54
«Невеста в кедах»: Семенович в белом платье показала самых красивых девушек
8:45
Минобороны РФ успешно завершило клинические испытания вакцины от коронавируса
8:36
Первые кадры с места смертельного ДТП с автобусом на юго-востоке Москвы

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 июля, для всех знаков зодиака
В театре «Приют комедианта» назвали причину смерти Марины Макаровой
«Все встало на свои места»: Утяшева показала, с кем Харламов закружился в танце

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок