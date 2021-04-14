Постарше или помладше? Идеальный возраст партнера для женщин по знаку зодиака

Предпочтения по возрасту избранника сугубо индивидуальны. Одним женщинам нравятся мужчины-ровесники, другие выбирают партнеров намного младше себя. Есть и те, кто руководствуются правилом: «Чем старше, тем лучше». Как считают астрологи, идеальный возраст возлюбленного кроется в личном гороскопе. Femmie рассказывает, каких мужчин выбирают разные знаки зодиака.

Овен

Женщина-Овен в силу своей импульсивности и горячности выбирает мужчин помоложе. С ними ей никогда не бывает скучно, а вот партнеры постарше вызывают у нее тоску и уныние.

Телец

Представительницам этого знака зодиака нравится окружать избранника заботой и «материнской» любовью. Наиболее полно свои чувства женщина-Телец может проявить в союзе с мужчиной младше себя по возрасту.

Близнецы

Близнецы не готовы быть мудрыми советчицами, так же как и подстраиваться под своего более старшего избранника. Именно поэтому таким женщинам больше всего подходят ровесники, которые просто будут разделять интересы своей любимой.

Рак

Женщина-Рак с легкостью готова любить «за двоих». В отношениях она всегда предпочитает отдавать больше и чувствовать себя главной. Ей подойдет мужчина моложе ее по возрасту.

Лев

Женщины этого знака зодиака ценят авторитет и статус. Они выбирают только тех мужчин, которые реализовались в профессиональном плане и накопили большой жизненный опыт. С молодыми им неинтересно — Львам нужен солидный и взрослый партнер.

Дева

Деву раздражают любые проявления несерьезного отношения к жизни. Она никогда не сможет построить гармоничный союз с партнером младше себя, у которого ей нечему будет поучиться.

Весы

Женщине-Весам традиционно свойственна «золотая середина». С мужчинами постарше она будет скучать, а с юнцами ей дискомфортно. Весы сможет стать счастливой только со своим ровесником, ведь с ним она всегда найдет общие темы для разговора.

Скорпион

Этому знаку зодиака нужен задор и непредсказуемость в отношениях. Все это можно найти в мужчине помладше, который окунет женщину-Скорпиона в водоворот столь желанных любовных приключений.

Стрелец

Молодые мужчины не дотягивают до уровня, который ставят себе женщины-Стрельцы, а мужчины постарше нагоняют на них тоску. Этому знаку зодиака будет хорошо только в обществе ровесника.

Козерог

Козерогу нужны стабильные и прочные отношения, которые никак нельзя найти в компании юнцов. Выбор женщины-Козерога — зрелый и состоявшийся мужчина, четко знающий, чего он хочет от жизни.

Водолей

Этот знак зодиака не хочет обременять себя трудностями, поэтому подсознательно ищет взрослого мужчину. Женщине-Водолею нужен мудрый и опытный избранник, способный вдохновить на покорение вершин.

Рыбы

Рыбам важно чувствовать себя слабой рядом с партнером. Только зрелый спутник ассоциируется у нее с надежным и крепким тылом, к которому представительница этого знака зодиака неосознанно стремится всю жизнь.

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