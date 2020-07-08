Союз Петра и Февронии: что можно и нельзя делать в День семьи, любви и верности

В православном календаре 8 июля отмечается день Петра и Февронии. Они считаются покровителями брачных уз и семейного благополучия.

История праздника:

Некоторые исследователи отождествляют Петра с сыном князя муромского Юрия Владимировича. Легенда гласит, что он заболел проказой, и никто не мог его излечить. Во сне он увидел, что избавить его от недуга может дева простого происхождения по имени Феврония. Наяву Петр отыскал ее и она смогла его исцелить. Единственным условием ее было, что после он возьмет ее в жены. Однако княжеский сын не сдержал обета, и вновь болезнь взяла свое. Тогда Петр пришел к Февронии и просил прощения. Дева пощадила нерадивого барина и снова исцелила. Тогда уже он исполнил обет и женился на ней. В Муроме бояре не захотели, чтобы у княжеского сына, нового правителя, была жена-простолюдинка, и поставили выбор: или престол, или супруга. Тогда Петр с Февронией ушли из города, но после бояре одумались и позвали их обратно. Петр с Февронией жили душа в душу и стали символом вечной любви и верности.

Что можно делать 8 июля:

В этот день принято ходить в храм и молиться о том, чтобы господь послал семье детей.

Мужу и жене хорошо провести весь день вместе за работой — тогда в их дом придет настоящее счастье и согласие.

Просить руки возлюбленной в этот день — верный знак, что брак будет долгим и крепким.

Что нельзя делать 8 июля:

Так как этот день выпадает на пост, нельзя венчаться — это грех.

Нельзя браниться, особенно с родными и близкими — удача отвернется.

Не стоит в этот день купаться в водоеме. Февронию называли также Русальницей, считалось, что обитатели вод могут утащить человека в пучину.

Народные приметы:

Если на Петра и Февронию жаркий день — тепло продержится еще 40 дней.

Свиньи и мыши начали есть сено — покос будет плохим.

Если рассада хорошо пьет воду — в дни сенокоса будет сухая погода. Если плохо — наоборот, к дождю.

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