Отец Ильи Авербуха прокомментировал роман сына с Лизой Арзамасовой

Весть о романе фигуриста и хореографа Ильи Авербуха с актрисой театра и кино Лизой Арзамасовой взорвала сеть. Больше всего вопросов у публики, конечно, вызывает разница в возрасте у новоиспеченных влюбленных. Между тем, отец фигуриста Изяслав Авербух в интервью MK.RU заявил, что разделяет выбор сына.

«Всегда поддерживал и сейчас особенно поддерживаю выбор сына», — сказал отец знаменитого фигуриста.

Кроме того, он показал, что в курсе серьезного характера избранницы своего сына. Изяслав Авербух подчеркнул, что ему нравится, что помимо актерской работы, Елизавета ведет благотворительную деятельность. Актриса является попечителем фонда помощи пожилым людям и инвалидам.

Ранее сам Илья Авербух в беседе с 5-tv.ru подтвердил романтические отношения со звездой «Папиных дочек». Также пару удалось снять вместе любопытным папарацци. Для тех, кого волнует, что актрису и фигуриста разделяет 21 год, телеканал насчитал как минимум пять звездных пар, с разницей в возрасте больше, чем у Арзамасовой и Авербуха.