Три вопроса паре, которые определят будущее отношений

Каждая пара, в которой царит любовь и взаимопонимание, хотела бы создать прочный союз на долгие годы. Как выяснила французский психолог Мария Джеймсон, долгосрочные отношения легче всего построить людям, имеющим схожий темперамент и взгляды на жизнь.

На основе многолетних наблюдений специалист составила три базовых вопроса, которые должны задать себе партнеры, прежде чем строить совместную жизнь. По мнению Джеймсон, чем больше схожих ответов у пары, тем больше вероятность того, что она сможет создать крепкий союз. Elle рассказывает, какие вопросы помогут определить будущее отношений.

Хотели бы оба партнера объехать мир в доме на колесах?

На первый взгляд, этот вопрос может показаться странным. На деле же он прекрасно раскрывает характер каждого избранника. Если человек мечтает о путешествии в автофургоне, это значит, что отличительными чертами его характера являются скрытность и замкнутость. Прежде чем начинать жить совместно с таким партнером, нужно понять, сможет ли его вторая половина обойтись без общения и находиться рядом с ним в его закрытом, обособленном мире.

Нравятся ли обоим фильмы ужасов?

Ответ на этот вопрос помогает понять, хватает ли человеку адреналина в реальной жизни. Люди, склонные к тревожности, а также практикующие экстремальные виды спорта, обычно ненавидят ужастики, потому что адреналина им хватает и без них. Паре, в которой один предпочитает детективы, а другой хорроры, будет сложно договариваться и искать компромиссы.

Где оба хотели бы жить: в деревне или в городе?

Этот вопрос является лучшим тестом на совместимость. Если одному нравится тихое спокойное времяпрепровождение подальше от шумного мегаполиса, а второй не мыслит своей жизни без бешеного темпа огромного города, то, скорее всего, им не по пути. Рано или поздно придется делать выбор или искать компромисс.

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