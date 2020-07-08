Загадка с солонкой и перечницей поставила в тупик пользователей сети
Интересная особенность этих предметов заставила пользователей поломать голову над решением необычной задачи.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / kati; Tik tok @garret.burns
Пользователи соцсетей чуть не «сломали мозги», пытаясь разрешить необычную логическую задачку, преподнесенную им одним из юзеров TikTok. Молодой человек по имени Гаррет Бернс опубликовал видео, в котором рассказал, что его девушка подарила ему парные солонку с перечницей. На одной написано «Ты соль», а на второй «Для моего перца». Казалось бы, очевидно, куда что нужно сыпать, но только не для Бернса. В своих философских изысканиях парень дошел до того, что начал думать, правильно ли сыпать соль в солонку, которая как бы «отвечает» своей напарнице-перечнице, что именно она является солью.
«Смотрите: здесь написано „Ты соль“, и если представить, что эти две емкости разговаривают (а из-за надписей создается такое ощущение), то получается, что одна говорит: „Ты соль“, а вторая отвечает: „Для моего перца“. То есть… Ни в одной из них нет соли? Они обе с перцем? Или вторая содержит и соль, и перец? Не знаю, есть ли в этом всем смысл для кого-то, кроме меня. Я без понятия, что происходит», — написал Бернс.
Остальные пользователи стали биться над решением этой головоломки. Кто-то посоветовал парню определить солонку с перечницей по числу дырочек. Другие же обратили внимание на то, что на футболке у Бернса написано «инженер», и обратили это в шутку.
«Хотя количество дырочек не установлено, из-за того, что перец обычно крупнее и сыплется медленнее, у перечниц обычно больше дырок, чем у солонки»;
«Больше всего в этом видео мне нравится, что у него на майке написано „инженер“»;
«Ты инженер, разберись с этим!» — отреагировали юзеры в Twitter.
В итоге Бернс все же решил загадку. Как он рассказал в другом видео, он все же подумал, что лучше использовать емкость с надписью «Ты соль» как солонку, потому что это первое, на что реагирует мозг при виде данного слова. Кроме того, Бернс поведал, что во второй резервуар он поместил…горчицу.
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