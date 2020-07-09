🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 9 июля, некоторым знакам зодиака стоит заняться развитием своего творческого потенциала, а кому-то наконец отважиться решить накопившиеся проблемы.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 9 июля, Луна в Рыбах — период эмоциональности и мечтательности. Отличный период для творческой самореализации и воплощения самых смелых идей. Также отличное время для занятий домашними делами.
♈ Овен
Овен, по характеру вы скорее выбираете активную позицию, чем пассивную. Но этот период заставил вас долго и пристально смотреть на себя в зеркало. В этом нет ничего страшного, порой просто необходимо остановиться и оглянуться.
Космический совет: время приостановить бег.
♉ Телец
Тельцы, пришло время повысить свою самооценку, хватит слушать других людей и пытаться угадать их желания. Вы самобытны, в тетради вашей жизни еще очень много чистых листов, которые можно заполнить интересными событиями.
Космический совет: перепишите чистовик.
♊ Близнецы
Близнецы, если вы хотите великолепных результатов, то должны посвятить себя работе. Проект требует вашей настойчивости. Вы обязательно получите вознаграждение за труд. Пусть ваши победы придадут вам мотивацию, необходимую для того, чтобы продолжать приближаться к целям.
Космический совет: будьте привержены своим целям.
♋ Рак
Раки, попробуйте начать вести дневник, если еще этого не сделали. Записывайте свои мысли, мечты, планы. Есть мнение, что если проговаривать свои желания, то они обязательно сбудутся. К тому же, записи помогут вам проанализировать ваши поступки и найти решение актуальных проблем.
Космический совет: начните вести дневник.
♌ Лев
Львы, вы можете либо жаловаться на то, что у вас ничего не получается, либо взять ситуацию под контроль. Еще не было лучшего времени, чтобы проверить этот рецепт. Не пренебрегайте советами наставников или близких людей, они помогут выйти из затруднительной ситуации.
Космический совет: не пренебрегайте советами.
♍ Дева
Дева, командная работа — это сила. Вместо того, чтобы отталкивать коллег и пытаться все решить самостоятельно, не пренебрегайте поддержкой, которую вам готовы предоставить. Некоторых из вас посетит небывалое вдохновение.
Космический совет: период для командной работы.
♎ Весы
Весы, вы понимаете, что путь к освобождению требует, чтобы вы столкнулись со своими тенями — теми частями себя, которые вы изо всех сил пытаетесь скрыть. Возможно в эти моменты, вы сможете открыть двери, которые до этого были плотно закрыты и обнаружить неизведанный потенциал.
Космический совет: вы идете по пути трансформации.
♏ Скорпион
Скорпионы, старайтесь выходить из собственных рамок, которые вас ограничивают. Хватит вешать на все и всех ярлыки, как вы сами не понимаете, что таким образом своими руками ограничиваете собственную свободу.
Космический совет: хватит вешать ярлыки.
♐ Стрелец
Стрельцы, всем хочется что-то оставить после себя. Но послушайте, 15 минут славы — это ничто по сравнению с воспоминаниями ваших близких людей. Будьте добры к окружающим, старайтесь помогать нуждающимся и быть честным с собой.
Космический совет: будьте порядочным человеком.
♑ Козерог
Козероги, вы стремитесь к совершенству и работаете над тем, чтобы превзойти самого себя. Поверьте, дорога, по которой вы идете, приведет к успеху. Однако вы должны помнить о балансе. Найдите время, чтобы мечтать, удивляться и потакать своей любопытной натуре. Вы обнаружите, что лучшие идеи приходят к вам, когда вы находитесь в релаксе.
Космический совет: найдите время, чтобы мечтать и удивляться.
♒ Водолей
Вы не устали играть в перетягивание каната? Пытаться контролировать каждый аспект своей жизни? Вселенная хочет, чтобы вы отступили немного назад, избавились от стресса и беспокойства, которые давят на вас, и поверили в божественный порядок. Все происходит так, как задумано. Со временем вы получите плоды своего труда.
Космический совет: отступите немного назад.
♊ Рыбы
Рыбы, если сейчас вы не можете отправиться в путешествие, не печальтесь. Культурную программу себе можно устроить в любом месте. С помощью интересной книги, к примеру, вы можете перенестись в любую эпоху, которую захотите. Когда вы последний раз брали в руки книгу?
Космический совет: путешествие в домашних условиях.
Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 6 по 12 июля.
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