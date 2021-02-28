Почему Антон Сихарулидзе не женился на Елене Бережной?

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Алина Потёмкина
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Фигуристы всю жизнь катались вместе, но после окончания карьеры их пути разошлись.

Почему Антон Сихарулидзе не женился на Елене Бережной?

Фото: ТАСС / Булдаков Олег

Пара на льду, но не в жизни. О Елене Бережной и Антоне Сихарулидзе говорили всегда как о союзе, но они так и не поженились. Причину, по которой это не произошло, олимпийский чемпион раскрыл в программе Бориса Корчевникова.

По его словам, отношения с партнершей сразу перешли в стадию дружеских, а само фигурное катание не оставляло шанса перевести их в плоскость романтическую.

«Наверное, мы так много времени проводили вместе. И так все же сложно вместе кататься, работать. Столько переживаний, столько стрессов. Столько претензий к себе и к другому. И, наверное, столько было выплеснуто эмоций, что уже, наверное, как-то не до любви было. То, что мы дружбаны — это факт. И тогда были дружбаны. И сейчас, надеюсь. Но уже отношения „мужчина-женщина“ тут ни при чем. Это дружеская такая, братская тема», — пояснил Сихарулидзе.

Сама Елена тоже считает бывшего партнера верным другом и даже почти что родственником. К тому же, по ее словам, их пути в какой-то момент разошлись, поэтому с любовью не сложилось.

«Наши отношения перешли в какой-то момент в родственные. У каждого из нас появились свои цели в жизни. Наши пути в какой-то момент просто разошлись. Антон хотел себя пробовать там, там, там. Пошел вообще в депутаты Госдумы. Это, конечно, совсем другой мир. У меня тоже началась другая жизнь», — поделилась фигуристка.

Сегодня Елена — счастливая мама двух малышей: Тристана и Софии-Дианы. С отцом детей, английским фигуристом Стивеном Казинсом, она рассталась в 2014 году. Антон Сихарулидзе — крестный ее сына.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о романе другого знаменитого фигуриста, Ильи Авербуха. Его избранницей стала актриса Лиза Арзамасова. В декабре 2020-го пара официально оформила отношения.

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