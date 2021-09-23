Какие тайны о женщине может рассказать цвет ее платья?

Цвет одежды способен не только выгодно преподнести женщину в обществе, но и приоткрыть завесу тайны ее характера. Может показаться, что суждение о девушке по цвету ее платья — чепуха, но это не так. Обратите внимание на цвет своего наряда и сопоставьте его со своим образом жизни и типом личности. Что значит тот или иной цвет платья и как его воспринимают мужчины, специально для 5-tv.ru рассказала семейный психолог и руководитель клуба знакомств Ольга Романив.

Красное платье

Такой яркий цвет выбирают энергичные девушки. Они страстны и эмоциональны, любят внимание окружающих и обладают необычайной силой воли. Представительница прекрасного пола в красном платье способна на многое: с ней можно поэкспериментировать, ввязаться в небольшую авантюру и просто весело провести время.

Желтое платье

Если на встречу к мужчине пришла девушка в желтом платье, такой цвет может указывать на ее позитивное мышление. Она стремится сделать мир чуточку лучше, украсив его своим хорошим настроением и взглядом на жизнь. Кроме того, у такой девушки много друзей и знакомых, которых вы можете с легкостью встретить на улице во время совместного времяпровождения. Удивляться этому не стоит.

Зеленое платье

Зеленый и все его оттенки — цвет спокойствия. Если девушка выбрала платье в такой цветовой гамме, нет сомнений, что она открыта и всегда готова поддержать ближнего. В жизни она предпочитает концентрироваться на положительных моментах. Кроме того, у таких дам есть склонность идеализировать все сферы жизни.

Белое платье

Девушка в белом платье? Она независима, элегантна и умеет обращаться с этим цветом. Не каждая представительница прекрасного пола решится надеть одежду белого цвета. Такие девушки крайне дорожат своей репутацией и всегда самостоятельно принимают важные решения.

Черный цвет

Вещи черного цвета можно надеть не только на свидание или вечеринку, но и на все возможные выходы в люди. Девушка в черном платье — универсальна, таинственна и возможно, хочет скрыть свои недостатки. Но также подчеркнуть свои достоинства.

Синий цвет

Может показаться, что синий цвет является вызывающим в некоторых его оттенках, но это не так. Девушка в синем платье спокойна, уравновешена и никогда не будет суетиться. Ее сильная сторона — переговоры, на которых она всегда показывает себя с лучшей стороны. Однако, стоит заметить, что перемены не ее любимое явление в жизни.

Розовое платье

Стереотипно «девчачий» цвет указывает на романтичность особы, надевшей такое платье. Она склонна фантазировать и подходить к жизни с легкостью. Такая девушка постоянно мечтает о светлой и чистой любви, и избегает реальности. Отношения с такой девушкой подарят мужчине нежность и заботу.

Фиолетовый

Девушка в фиолетовом платье — творческая и свободолюбива. Она не потерпит рамок и попыток контролировать ее жизнь. У такой личности всегда много идей совместного досуга: она любит путешествия и не против рвануть в поход с палатками.

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