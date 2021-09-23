ТОП-5 женщин по знаку зодиака с идеальной внешностью

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Валентин Черников
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Астрологи рассказали, какие дамы сводят мужчин с ума, даже если не родились красавицами.

ТОП-5 женщин по знаку зодиака с идеальной внешностью

Фото: www.globallookpress.com

Идеальная внешность не всегда даруется природой. В век обилия косметики, средств по уходу за собой и пластической хирургии многие женщины самостоятельно добиваются неотразимости и внимания противоположного пола. Представительницы отдельных знаков зодиака преуспевают в этом больше других. Портал Lisa.ru перечислил дам, которые чаще всего задают стандарты ослепительной красоты и полностью им соответствуют.

Весы

Ради красоты Весы способны на все. Они идут на пластические операции, чаще других посещают косметологов, занимаются спортом и следят за питанием, чтобы выглядеть потрясающе. Представительницы этого знака помнят, что встречают по одежке, и желают оставлять о себе лучшее впечатление.

Водолей

Эти дамы красивы изнутри и снаружи. Они ценят свои природные данные и стараются поддерживать естественную красоту. Уставшие от однотипных стандартов внешности мужчины особенно ценят это качество. К тому же женщины-Водолеи чутки и искренни, чем дополнительно притягивают взгляды окружающих.

Близнецы

Не все представительницы этого знака с рождения могут считаться красавицами. Но с годами они берут ситуацию в свои руки. Близнецы обожают яркие наряды, макияж и прически. Не появляются в обществе в неприемлемом виде. Их отличает индивидуальность и харизматичность, что отражается и на внешности.

Лев

Любовь к самим себе у Львиц не отнять. Их ванные набиты средствами для лица, тела и волос. Они часто пробуют различные процедуры по улучшению внешности, проводят часы в спортзале, занимаются йогой. Внешность для них на первом месте, а ей они посвящают большую часть личного времени.

Дева

Склонность Дев к педантичности отражается и на их отношении к внешнему облику. Они не приемлют недостатки и либо избавляются от них, либо превращают в достоинства. Эти женщины изнуряют себя тяжелыми тренировками и диетами, поддерживают состояние кожи и тонус, отчего всегда остаются привлекательными.

Ранее 5-tv.ru писал, под какими знаками зодиака рождаются самые красивые люди.

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