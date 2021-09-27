«Папины дочки»: как сложилась судьба главных героинь?

Ситком про шумную и веселую семью практикующего психотерапевта в 2000-х годах смотрели запоем. С тех пор и сериал подошел к концу, и выросли его актеры. 5-tv.ru рассказал, как сложилась судьба исполнителей самых полюбившихся публике его персонажей. Переворачивайте карточки, чтобы увидеть, как изменились актрисы сериала.

Лиза Арзамасова (Галина Сергеевна)

Фото: Кадр из сериала «Папины дочки», kinopoisk.ru; ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Актриса запомнилась зрителю в первую очередь по яркой роли четвертой дочери главного героя, Галины Сергеевны — самой умной и рассудительной из сестер. Но театралам девушка знакома по целой россыпи ролей на сцене! В ее послужном списке спектакли в ведущих театрах столицы: имени Вахтангова, МХАТе, Театре Наций, имени Ермоловой. О личной жизни Лиза Арзамасова заговорила недавно. Летом 2020-го стало известно, что звезда встречается с тренером по фигурному катанию Ильей Авербухом. 20 декабря 2020-го влюбленные поженились, а через несколько недель Лиза сообщила, что ждет ребенка. Арзамасова родила сына 14 августа 2021-го. Мальчика назвали Львом.

«Ребят… Ну чего вы так расшумелись? Ну что произошло? Мир на голову не рухнул. И я — все та же Лиза. Волей-неволей читаю комментарии. Ну куда деться? Это как гипноз… И критику, и „рекомендации“, и советы о том, что мне „нужно“, и возмущения, и нездоровые какие-то маньяческие монологи. Вопрос у меня серьезный: чего случилось-то в нашем королевстве???» — написала артистка, удивленная шумихой, которую подняли фанаты.

Кроме того, о Лизе важно сказать, что она занимается благотворительностью. С 2017 года она входит в совет попечителей благотворительного фонда «Старость в радость» и принимает активное участие в его работе.

Дарья Мельникова (Женя)

Фото: Кадр из сериала «Папины дочки», kinopoisk.ru; Instagram @melnikovadsh

Спортивная Женя из «Папиных дочек», которая больше всего на свете обожала футбол, в жизни бывает разной. Она носит не только штаны и футболки: ее Instagram пестрит элегантными нарядами. В 2013 году она вышла замуж за коллегу по цеху, актера Артура Смольянинова. Пара воспитывала двух малышей, Артура и Марка. В браке Дарья и Артур прожили восемь лет. В 2021-м супруги развелись. Ни Мельникова, ни Смольянинов не рассказывали, почему решили расстаться. Но известно, что звезды остались друзьями и следят за карьерой друг друга. Осенью 2021-го состоялась премьера эротического детектива «Соври мне правду», где актриса сыграла главную роль.

Мирослава Карпович (Маша)

Фото: Кадр из сериала «Папины дочки», kinopoisk.ru; Instagram @m1r0slava_karpovich

В сериале у актрисы была роль глуповатой, но милой блондинки Маши, которая увлекалась парнями. В жизни Мирослава очень любит дурачиться, в чем без стеснения признается поклонникам. Зато о том, какие у нее отношения с мужчинами, можно только догадываться. Последние недели фанаты спорят о достоверности романа актрисы с Павлом Прилучным, но Карпович не спешит комментировать слухи. Тем не менее, их уже не раз видели вместе. Артистку корят за то, что она якобы полезла в чужую семью и разрушила девятилетний брак Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Слухи о романе Мирославы и Павла ходят уже больше года, но актеры так и не рассказали о личной жизни.

Анастасия Сиваева (Даша)

Фото: Кадр из сериала «Папины дочки», kinopoisk.ru; Instagram @sivaeva

В жизни Анастасия не похожа на свою героиню, поклонницу готики и тяжелого рока Дашу. Улыбчивая и веселая, Анастасия любит путешествовать. В ее Instagram множество снимков из разных уголков планеты! А вот с кино у нее после сериала сложилось не очень: она снялась всего в паре лент. А вот о личной жизни загадочной Анастасии, увы, ничего не известно.

Екатерина Старшова (Пуговка)

Фото: Кадр из сериала «Папины дочки», kinopoisk.ru; Instagram @ekstarshova

Самая обаятельная, младшая сестра в сериале — Пуговка. Зрители наблюдали, как она росла с 2007 по 2013 годы, и теперь никак не могут поверить, что их любимица уже стала взрослой. В этом году Екатерине исполнилось 18 лет. Екатерина занималась фигурным катанием и в 2019-м поступила на факультет фундаментальной медицины МГУ. Чтобы не зависеть от родителей, Старшова устроилась на подработку в фитнес-клуб. Из-за образа маленькой девочки поклонники никак не могут смириться с мыслью, что их любимая Пуговка повзрослела. Еще больше возмущения у них вызывает молодой человек Старшовой, Василий. Девушка проводит с ним довольно много времени и показывает совместный досуг в Instagram.

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