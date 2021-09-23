ТОП-4 знака зодиака, на которых не действуют любовные привороты
Некоторые люди обладают сильной энергетикой, которая позволяет им противостоять магической силе.
Фото: www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann
Астрологи убеждены, что дата рождения человека непосредственно влияет на его характер и подвластность различным мистическим явлениям. Если представители части знаков зодиака являются легко внушаемыми, то другие, напротив, обладают сильной энергетикой, которую практически невозможно разрушить. На последних не действует колдовство и любовные привороты. О том, кто эти счастливчики, рассказал журнал Lisa.
Овен
Овны по натуре сильные и волевые личности, которым никто не вправе указывать. Переспорить таких людей практически невозможно, внушить вещи, которые расходятся с их собственными убеждениями — также никто не берется. Любые наставления представители этого знака зодиака воспринимают довольно категорично. Пошатнуть их внутренний мир извне невозможно. Перед такими людьми бессильны и гадалки, и ведуньи с многолетним опытом.
Дева
Девы абсолютно невосприимчивы к магическим влияниям. На представителей этого знака зодиака не действуют никакие привороты и заговоры. Чтобы изменить натуру и предпочтения таких людей, они сами должны этого захотеть. К ясновидящим обращаться бесполезно.
Стрелец
Стрельцы — одни из самых свободолюбивых знаков зодиака. Они не любят вступать в долгосрочные отношения и предпочитают не связывать себя в раннем возрасте узами брака. Чтобы влюбить в себя Стрельца, нужно очень постараться. Причем к магам в этом случае обращаться не стоит. Представители этого знака зодиака не ведутся ни на какие манипуляции.
Рыбы
Если вы влюбились в Рыб, оставьте попытки воздействовать на них при помощи приворотов и других магических манипуляций. Так вы только навредите своим отношениям. Представители этого знака хорошо чувствуют нездоровое влияние извне и сразу его пресекают.
Ранее 5-tv.ru назвал знаки зодиака, которые преследуют корыстный интерес, заводя отношения.
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