Самсон Сеногной: почему 10 июля нельзя признаваться в любви?
В этот день верующие чтут память святого — покровителя врачей и странников, жившего в V–VI веках.
Фото, видео: znaj.ua; www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, Jens Honore, Dirk Pagels/SULUPRESS.DE, photorevolution
Православные христиане 10 июля чтут память преподобного Сампсона Странноприимца, в народе также известного как Самсон Сеногной.
История праздника:
Святой Сампсон жил в Риме в V–VI веках в знатной христианской семье. Несмотря на то, что его родственники были достаточно обеспеченными, всю жизнь он посвятил бесплатному лечению бедных людей. Когда родители Сампсона погибли, все оставшееся наследство он раздал нуждающимся и поселился в пустыне недалеко от Константинополя. Патриарх представил верующего в священники.
В народе верили, что Сампсон обладал волшебным даром. По преданию, он излечил императора Юстиниана от тяжелого недуга, а также помогал больным оказаться на пути выздоровления. Сейчас святому молятся с просьбами избавить от болезней и найти свою дорогу в жизни.
Что можно делать 10 июля:
В Сампсоньев день нельзя жадничать и скупиться для других людей. В народе было принято на праздник приглашать к себе гостей и кормить их различными блюдами. Люди верили, что чем больше отдать другим, тем больше им воздастся в будущем.
Те, кто верил в целебную силу трав и отдельных растений, 10 июля отправлялись в лес, чтобы их собрать для себя. Считалось, что природа в этот день заряжена силой святого Сампсона, который мог вылечить от любых, даже самых страшных недугов.
Молодые девушки на праздник гадали по снам. Существовало поверье, что все хорошие сны в ночь на 10 июля, обязательно сбудутся, поэтому к ним стоит относиться внимательнее.
Что нельзя делать 10 июля:
10 июля нельзя злиться и обижаться на близких. Все конфликты лучше уладить мирно и постараться обойтись без ссор. В противном случае можно навлечь беду и надолго разрушить гармонию в отношениях с возлюбленным.
В Сампсоньев день также не рекомендуется признаваться в любви и делать предложение руки и сердца. Существует большой риск быть отвергнутым или столкнуться с непредвиденными обстоятельствами, которые негативно повлияют на личную жизнь.
Не стоит отправляться в дальнее путешествие или переезжать. Наши предки были уверены, что все новые начинания закончатся крахом.
Кроме того, лучше всего отказаться от уборки в доме и перенести ее на другой день. В народе верили, что любые перестановки в жилище и смена постельного белья могут привести к кошмарам и неурядицам.
Приметы на 10 июля:
- Если цветы с утра не распустились — пойдет дождь
- Много пчел летает — ожидается засуха.
- Идет дождь — пасмурная погода сохранится до конца месяца.
- Ярко светит солнце — июль будет теплым.
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