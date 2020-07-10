Самсон Сеногной: почему 10 июля нельзя признаваться в любви?

Православные христиане 10 июля чтут память преподобного Сампсона Странноприимца, в народе также известного как Самсон Сеногной.

История праздника

Святой Сампсон жил в Риме в V–VI веках в знатной христианской семье. Несмотря на то, что его родственники были достаточно обеспеченными, всю жизнь он провел за бесплатным лечением бедных людей. Когда родители Сампсона погибли, все оставшееся наследство он раздал нуждающимся и поселился в пустыне недалеко от Константинополя. Патриарх представил верующего в священники.

В народе верили, что Сампсон обладал волшебным даром. По преданию, он излечил императора Юстиниана от тяжелого недуга, а также помогал больным оказаться на пути выздоровления. Сейчас святому молятся с просьбами избавить от болезней и найти свою дорогу в жизни.

Что можно делать 10 июля

В Сампсоньев день нельзя жадничать и скупиться для других людей. В народе было принято на праздник приглашать к себе гостей и кормить их различными блюдами. Люди верили, что чем больше отдать другим, тем больше им воздастся в будущем.

Те, кто верил в целебную силу трав и отдельных растений, 10 июля отправлялись в лес, чтобы их собрать для себя. Считалось, что природа в этот день заряжена силой святого Сампсона, который мог вылечить от любых, даже самых страшных недугов.

Молодые девушки на праздник гадали по снам. Существовало поверье, что все хорошие сны в ночь на 10 июля, обязательно сбудутся, поэтому к ним стоит относиться внимательнее.

Что нельзя делать 10 июля

10 июля нельзя злиться и обижаться на близких. Все конфликты лучше уладить мирно и постараться обойтись без ссор. В противном случае можно навлечь беду и надолго разрушить гармонию в отношениях с возлюбленным.

В Сампсоньев день также не рекомендуется признаваться в любви и делать предложение руки и сердца. Существует большой риск быть отвергнутым или столкнуться с непредвиденными обстоятельствами, которые негативно повлияют на личную жизнь.

Не стоит отправляться в дальнее путешествие или переезжать. Наши предки были уверены, что все новые начинания закончатся крахом.

Кроме того, лучше всего отказаться от уборки в доме и перенести ее на другой день. В народе верили, что любые перестановки в жилище и смена постельного белья могут привести к кошмарам и неурядицам.

Приметы на 10 июля

Если цветы с утра не распустились — пойдет дождь

Много пчел летает — ожидается засуха.

Идет дождь — пасмурная погода сохранится до конца месяца.

Ярко светит солнце — июль будет теплым.

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