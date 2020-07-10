🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 10 июля, некоторых знаков зодиака посетит вдохновение, которое выльется в успешный проект, другим — звезды советуют не принимать судьбоносных решений.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
«Не люблю давать интервью о чужих отношениях»: Родион Газманов о новом романе Лизы Арзамасовой
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака
«Неужели малыш родился?» — в сети обсуждают фото Корчевникова у роддома
«Необратимые нарушения мозга»: Сын Алибасова прокомментировал шансы отца на выздоровление
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июля, для всех знаков зодиака
«День чуда»: Корчевников показал, что делал в роддоме
«Ей — стабильность, ему — романтика»: Сексолог о романе Авербуха и Арзамасовой
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 8 июля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 10 июля, Луна в Рыбах — период, который прекрасно подходит для создания новых проектов, мечтаний и романтических свиданий. Отличное время для занятия спортом или другой физической активности.
♈ Овен
Овен, побалуйте себя. Вы так напряжены, что немного развлечений пойдут вам на пользу. Быть в первых рядах, конечно, важно, но стоит ли это тех усилий и вашего здоровья? Задумайтесь об этом.
Космический совет: побалуйте себя.
♉ Телец
Телец, важно верить в себя, быть самодостаточным и сильным. Вы сделаете все, чтобы повернуть колесо фортуны в правильное направление. Вы обязательно победите все обстоятельства и добьетесь своей цели.
Космический совет: верьте в себя.
♊ Близнецы
Близнецы, ваша репутация работает на вас. Ура! Вы достигли того уровня, когда можете дать себе небольшие поблажки. В этом нет ничего постыдного, ваши друзья и коллеги поддержат вас. Главное, сильно не увлекайтесь.
Космический совет: разрешите себе поблажки.
♋ Рак
Рак, разочарование очень пагубно отражается на вашем мировоззрении. Возможно, вы слишком требовательны к окружающим и к самому себе. Сбавьте обороты.
Космический совет: не ожидайте слишком многого.
♌ Лев
Лев, вы можете быть абсолютно разным в зависимости от ситуации. Многие изумляются этой вашей способности и порой не узнают вас. Вы такой, какой есть. И любят вас не только за переменчивый характер, но и за добрую душу. Будьте собой.
Космический совет: будьте собой.
♍ Дева
Дева, сейчас вы переживаете время внутренней трансформации. Вам необходимо сосредоточиться на главных темах, тому, что важно в этот промежуток времени. Постарайтесь оградить себя от лишнего.
Космический совет: ставьте правильные цели.
♎ Весы
Весы, вы понимаете, что путь к освобождению требует, чтобы вы столкнулись со своими тенями — теми частями себя, которые вы изо всех сил пытаетесь скрыть. Возможно в эти моменты, вы сможете открыть двери, которые до этого были плотно закрыты и обнаружить неизведанный потенциал.
Космический совет: вы идете по пути трансформации.
♏ Скорпион
Скорпион, не бойтесь мыслей о смерти. Все мы там будем, однако у каждого свой путь до конечной точки. Лучше проанализируйте, что уже сделано, и какие еще поступки, вы бы хотели совершить в своей жизни.
Космический совет: что вы оставите после себя?
♐ Стрелец
Стрелец, уверенность в себе — это такой сладкий эликсир, который преображает ваши отношения не только с самим собой, но и с окружающим миром. В этот период вас посетит яркое вдохновение, которое сподвигнет на прекрасные поступки.
Космический совет: любите и творите.
♑ Козерог
Козерог, не стоит делать добрые дела только ради благодарности. Вы бескорыстный и чуткий человек, однако ожидание, что вам скажут «спасибо», перечеркивает многие хорошие вещи. Да и вам самому станет легче и приятнее.
Космический совет: не ждите благодарности.
♒ Водолей
Водолеи, у вас такое чувство, как будто вы пробудились от долгого сна и море вам по колено. Это прекрасное ощущение! Воспользуйтесь подъемом жизненных сил для великих свершений. Не бойтесь оказаться на передовой, вы справитесь с любыми препятствиями.
Космический совет: вы пробудились ото сна.
♊ Рыбы
Рыбы, вас ждет день, наполненный невероятными эмоциями. От вас лишь требуется — расслабиться и получать удовольствие. Приятные новости и сюрпризы станут настоящей неожиданностью.
Космический совет: день приятных сюрпризов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, каким знакам зодиака не суждено похудеть?
Читайте также
52%
-0.36 80.41
-1.06
Нашли ошибку?