Приворотное зелье: Как приготовить любовный напиток — рецепт экстрасенса
Татьяна Ларина дала простые рекомендации тем, кто хочет сохранить отношения или привлечь вторую половинку.
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Фото, видео: Instagram @tatianalarina_official
Экстрасенс Татьяна Ларина нашла уникальный способ устранить проблемы в личной жизни. Тем, кто хочет привлечь любовь и страсть, сохранить гармонию в отношениях или завоевать внимание второй половинки, финалистка шоу «Битва экстрасенсов» предложила сварить любовный напиток, обладающий магическими свойствами. Рецептом такого «зелья» ведунья поделилась на своей странице в Instagram.
«На 500 миллилитров напитка
— ½ часть зеленого яблока;
— ¼ часть лимона;
— 1,5 ст. л цветочного меда;
— 0,5 ч. л тертого имбиря;
— ¼ ч. л красного перца», — назвала необходимые ингредиенты Ларина.
По ее словам, перечисленные продукты обладают удивительной способностью. Например, красный перец добавляется для страсти в отношениях, а мед — «для сладости». Как пояснила экстрасенс, для начала необходимо нарезать яблоко и лимон, после чего добавить остальные ингредиенты, перемешать и залить кипятком.
Употреблять готовый «любовный напиток» можно как тем, кто встретил своего избранника, так и тем, кому не хватает любви и романтических отношений.
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