Приворотное зелье: Как приготовить любовный напиток — рецепт экстрасенса

|
Карина Бернтгольц
25

Татьяна Ларина дала простые рекомендации тем, кто хочет сохранить отношения или привлечь вторую половинку.

Фото, видео: Instagram @tatianalarina_official

Экстрасенс Татьяна Ларина нашла уникальный способ устранить проблемы в личной жизни. Тем, кто хочет привлечь любовь и страсть, сохранить гармонию в отношениях или завоевать внимание второй половинки, финалистка шоу «Битва экстрасенсов» предложила сварить любовный напиток, обладающий магическими свойствами. Рецептом такого «зелья» ведунья поделилась на своей странице в Instagram.

«На 500 миллилитров напитка

— ½ часть зеленого яблока;

— ¼ часть лимона;

— 1,5 ст. л цветочного меда;

— 0,5 ч. л тертого имбиря;

— ¼ ч. л красного перца», — назвала необходимые ингредиенты Ларина.

Instagram @tatianalarina_official

По ее словам, перечисленные продукты обладают удивительной способностью. Например, красный перец добавляется для страсти в отношениях, а мед — «для сладости». Как пояснила экстрасенс, для начала необходимо нарезать яблоко и лимон, после чего добавить остальные ингредиенты, перемешать и залить кипятком.

Употреблять готовый «любовный напиток» можно как тем, кто встретил своего избранника, так и тем, кому не хватает любви и романтических отношений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие сны намекают на скорое замужество.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
70.88
-0.36 80.41
-1.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:35
Мацуев исполнил фортепианный концерт Шостаковича на сцене Мариинского театра
8:26
Обломки старинного корабля XIX века нашли в Балтийском море — видео
8:18
Лазарев под руку с блондинкой жестко ответил на слухи о романе с криптомиллионером
8:07
Самсон Сеногной: почему 10 июля нельзя признаваться в любви?
8:02
Как в России хотят изменить размер штрафов за нарушение ПДД?
7:54
Грация и изящество: Волочкова самостоятельно подстригла кусты на своем участке

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака
Антон Сихарулидзе раскрыл, почему не женился на Елене Бережной
В Китае девушка погибла на рабочем месте от взрыва стула

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок