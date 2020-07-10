ТОП-5 мужских имен, обладателей которых ждет бедная старость

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Алиса Старжевская
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Этим мужчинам трудно бороться со своими слабостями, которые в итоге помешают им стать богатыми.

ТОП-5 мужских имен, обладателей которых ждет бедная старость

Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people

Далеко не все мужчины стремятся встретить старость безбедно. Некоторые растрачивают все свои средства и потенциал в молодости и к концу жизни остаются в нищете. Журнал «Лиза» приводит имена мужчин, которым не суждено накопить богатство к старости.

Всеволод

Мужчина, нареченный этим именем, может достигнуть огромных финансовых успехов в молодости и зрелости, если его поддерживать и всячески опекать. Правда, с возрастом его все труднее становится подталкивать к реальным действиям, и в итоге он может остаться ни с чем.

Анатолий

Носители этого имени способны всю свою жизнь провести в развлечениях. В молодости они «прожигают» свою жизнь по полной, растрачивая средства направо и налево. Их влекут сиюминутные удовольствия. Однако, как только лучшие годы проходят, они остаются у разбитого корыта.

Роман

Человеку с именем Роман тяжело дается общение с людьми. Он часто меняет работу, потому что не может приспособиться к коллективу. В решении жизненных трудностей Роман также не преуспевает. В результате он теряет всяческий шанс на успех и встречает старость в нищете.

Глеб

Обладатели этого имени легко расстаются с деньгами. Они привыкают ими «сорить» в молодости и впоследствии только и делают, что растрачивают. Как следствие — эти мужчины остаются без гроша в кармане к концу жизни.

Адам

Носители данного имени обречены всю жизнь расплачиваться за грехи их библейского тезки. Несложно догадаться, что многие беды этих мужчин идут от женщин. Адамы постоянно чувствуют влечение к противоположному полу, и их чрезмерная зацикленность на девушках мешает им построить карьеру и жить без забот в старости.

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