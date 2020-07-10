Стекло или пластик: какую минеральную воду пить полезнее?

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Алиса Старжевская
Эксклюзив 103

Гастроэнтеролог Мария Лопатина объяснила разницу между водой в стеклянных и пластиковых бутылках.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christian Ohde; 5-tv.ru

Существует мнение, что не вся минеральная вода одинаково полезна, а пить воду, расфасованную в пластиковые бутылки, и вовсе может быть опасно. Развенчать мифы помогла врач-гастроэнтеролог Мария Лопатина.

Минеральная вода бывает слабоминерализованной и лечебной. И если первую можно спокойно употреблять без консультации с врачом, то принимать лечебные воды можно только курсами и исключительно по назначению специалиста. В противном случае такое «лечение» может только навредить.

Не все могут получать пользу от приема минеральных вод — при ряде заболеваний они противопоказаны. К таким случаям относятся болезни сердца и почек, язва, камни в почках и желчном пузыре, склонность к отечности и многое другое.

А вот против употребления воды в пластике доктор Лопатина не возражает.

«В пластике высокого качества минеральная вода соответствует той же воде, что и в стекле», — заверила она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как петербурженке под видом воды для ребенка продали антисептик.

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