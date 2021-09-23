Не просто цифры: В какой сфере жизни ваш номер телефона принесет удачу?

Нумерология хоть и является лженаукой, но ее основы заложил еще Пифагор. Один из первых математиков верил, что в числах зашифрованы судьбы людей и суть существования человечества. В нашей жизни множество личных цифр — начиная от номера паспорта, заканчивая номером квартиры. Также немаловажны цифры в номере телефон. Некоторые люди даже доплачивают за то, чтобы получить от оператора красивый набор цифр. Скорее всего, они верят, что гармоничное сочетание чисел в номере телефона будет «плюсиком» к их социальному статусу.

Онлайн-журнал Lisa.ru рассказал, в какой сфере жизни ваш номер телефона может принести удачу, но перед этим нужно вычислить числовой код. Сделать это можно на простом примере.

Предположим, что номер вашего телефона 8-999-200-56-86. Складываем все цифры 8+9+9+9+2+0+0+5+6+8+6=62. Далее складываем полученную сумму 6+2=8. И так до тех пор, пока у вас не выйдет одна цифра, характеризующая этот номер телефон. Сейчас вы можете проверить, подходит ли вам ваш номер и в какой сфере жизни, звонки с него могут принести удачу.

Вам выпала цифра 1

Номера телефона с кодом «1» приносят удачу лидерам. С них хорошо вести важные переговоры, решать финансовые вопросы. Удача сулит при обращении в государственные органы. Во время подобного разговора избегайте людей рядом, говорите коротко и по делу. Лишняя информация будет неуместна.

Вам выпала цифра 2

Такие номера телефонов подходят общительным личностям, которые любят «висеть на трубке» часами. Не стесняйтесь сказать лишнего и разговорить при посторонних. Двойка в коде сгладит впечатление от всех неуместных фраз во время разговора.

Вам выпала цифра 3

Номера телефонов под кодом «3» подходят оптимистом и легким на подъем людям. Даже если с этого номера вам приходиться решать серьезные вопросы, не бойтесь разряжать обстановку уместными шутками и смешками. Это улучшит результаты переговоров, а особенно на тему финансов.

Вам выпала цифра 4

Цифры, выдающие код «4», подходят для меланхоликов. С такого номера телефона можно вести спокойные беседы. Особенно хорошо подходят номера с этим значением для домашних телефонов. Именно с ними можно расположиться в удобном кресле и вести приятный разговор.

Вам выпала цифра 5

Такие номера телефонов чаще всего принадлежат колл-центрам и людям, которые совершают холодные звонки. Также номер принесет удачу тем, кому постоянно нужно звонить на десятки незнакомых номеров по долгу работу. Например, номер с числовым кодом «5» подойдет риэлторам и менеджерам.

Вам выпала цифра 6

Нумерологи отмечают, что номера телефонов с кодом «6», могут негативно влиять на их владельцев. Цифра будто просвещает людей и диктует им вести разговор надменным тоном. Они начинают раздавать советы даже тогда, когда их об этом не просят. Лучше поменяйте номер телефона, чтобы не потерять всех друзей.

Вам выпала цифра 7

Если вам когда-нибудь поступали звонки с номеров со значением «7», знайте, во всем виновата именно эта цифра. Например, собеседник молчал или разговор неожиданно обрывался на самом важном моменте. Не переживайте и научитесь понимать знаки судьбы.

Вам выпала цифра 8

Номера с таким кодом приносят удачу бизнесменам и бизнесу в целом. Если вы владеете собственным делом или занимаете важную должность в компании, то такой номер телефона отлично подойдет для вас. Конечно, стоит задумать о смене номера, если вы верите в нумерологию.

Вам выпала цифра 9

Номера под эгидой значения «9» имеют свойство все усложнять. Собеседники буквально не понимают вас и им приходится переспрашивать по несколько раз. Дело вовсе не вашей способности изложения мыслей, а в злополучной девятке. Говорите четко, напросто и громко.

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