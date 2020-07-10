Возможно ли узнать заранее, какое будущее ожидает женщину с тем или иным партнером? Ведущие именологи смело утверждают: «Да!». Безусловно, речь идет не о полном прогнозе на долгие годы жизни, но вполне себе о конкретных событиях, к которым даме лучше подготовиться заранее. В частности, чтобы уберечь себя от негативных последствий.

По мнению экспертов, одно лишь имя кавалера может рассказать о его истинных намерениях к даме и поведенческих особенностях. Так, например, среди прочих именологи выделяют ТОП-5 мужских имен, обладатели которых с раннего детства отличаются жестокостью, а в отношениях нередко становятся тиранами.

Носитель имени Тарас по своей природе склонен к девиантному, провокационному поведению. С юношества этот молодой человек не терпит приказов и действует только в угоду собственным интересам. Тарас не может и не хочет находить компромисс с окружающими, в частности, с женщинами. Надеяться на счастливые и беззаботные отношения с таким беспринципным кавалером — большая ошибка.

Обладатель имени Марк — зачастую самовлюбленный и эгоистичный мужчина. В его картине мира женщина-рабыня — лучшая модель отношений. Любое неосторожно брошенное слово он воспринимает как вызов и стремиться всячески унизить оппонента. При этом не важно, кто в этом споре правая сторона. Марк обожает отдавать приказы и не позволит вольности даже обожаемой избраннице.

Эпатажный Герман редко может подавлять свои эмоции. Этот мужчина буквально лезет на рожон, пытаясь всем и каждому доказать, кто хозяин положения. Окружающие его скорее бояться, чем уважают, поэтому лишний раз вступать в полемику не спешат. Рядом с Германом любая женщина будет чувствовать себя недолюбленной и одинокой, вследствие чего визит к психологу станет неотъемлемой частью ее жизни.

Имя Владлен — олицетворение власти и независимости. С самого рождения его обладатель практикует модель «хозяин-раб» в общении с людьми, при этом забывая о необходимости учитывать интересы окружающих. Такой мужчина наверняка станет успешным бизнесменом, но в семейной жизни его ждут сплошные разочарования: ни одна женщина не сможет противостоять столь эксцентричному и взбалмошному кавалеру.

По словам именологов, обладатель имени Борис — надменный и тяжелый человек. Всю жизнь он сражается за право быть авторитетом, а в достижении целей идет по головам. Безусловно, лидерские качества присуще каждому мужчине, но в отличие от многих Борис не умеет «тормозить» себя, переходя границы дозволенного. В отношениях с дамой он вряд ли будет учитывать ее мнение, надрессировав барышню по принципу «шаг вправо, шаг влево — расстрел», пишет Lisa.

Ранее 5-tv.ru назвал ТОП-5 мужских имен, обладатели которых высасывают «все соки» из женщин.