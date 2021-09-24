Упс! Представителям каких знаков зодиака бесполезно читать гороскопы?

Ирина Дряхлова
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В чьей жизни не могут разобраться даже звезды?

Упс! Представителям каких знаков зодиака бесполезно читать гороскопы?

Фото: www.globallookpress.com / Noel Hendrickson

Астрологи не всегда способны составить точный прогноз даже на день. Жизнь и судьба некоторых знаков зодиака настолько переменчива и непостоянна, что надеяться на информацию от звезд не стоит. У каких знаков зодиака чаще всего не совпадает гороскоп с реальной жизнью, рассказал онлайн-журнал Lisa.ru.

Телец

Представители этого знака зодиака очень разноплановые личности. Они часто показывают себя с разных сторон и далеко не факт, что гороскоп на день окажется верным. Лучше всего Тельцам принимать самостоятельные решения в своей жизни и не надеяться на предсказания небесных светил.

Весы

Хоть у людей под знаком Весы есть черта характера принимать взвешенные решения, но иногда они очень переменчивы. Причем настолько, что трудно поверить не только в гороскоп, но и самим себе. Пока представители этого знака не научатся самостоятельному принятию решений, то и звезды не начнут преподносить им правдивую информацию.

Рыбы

У этого знака зодиака очень хорошо развита интуиция и чувство предвзятости, поэтому они не верят никому, кроме себя и голых фактов. Они быстро проймут, где написана правдивая информация, а где бред чистой воды.

Козерог

Искаженная информация в гороскопах Козерогах появляется не просто так. Все дело в том, что у них слабая энергетика и тонкая связь с космосом, поэтому звезды их плохо чувствуют и часто ошибаются. Стоит добавить, что представители этого знака зодиака настолько в себе неуверенны, что в них сомневаются даже астрологи.

Скорпион

Скорпионы очень критичны не только к жизни, но и к себе. Они не верят в гороскопы и не позволят «каким-то там» звезда диктовать, что им делать, а что нет. Именно поэтому астрологи часто ошибаются при составлении прогноза.

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