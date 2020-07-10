Какие неожиданные болевые симптомы могут быть связаны с инфарктом?

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Яна Вахрушева
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Людям, находящимся в группе риска из-за болезней сердца, следует внимательнее отнестись к том, что происходит с их животом.

Какие неожиданные болевые симптомы могут быть связаны с инфарктом?

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

Ученые рассказали о признаках инфаркта, которые могут быть связаны с внезапно появившимися проблемами с желудочно-кишечным трактов, сообщил портал «Медикфорум». Если вы находитесь в группе риска возникновения инфаркта, стоит обратить внимание на боль в животе. Такой симптом может возникать во время сердечного приступа, так как органу становится тяжело качать кровь. А сам болевой синдром в области живота вызван поражением нижней стенки сердечной мышцы, рассказали ученые.

Также среди признаков инфаркта могут быть вздутие живота, несварение желудка, тошнота и рвота. Часто такие симптомы встречаются среди женщин, которые пережили приступ без его классических проявлений: затрудненное дыхание, нарушение ритма сердца, спутанное сознание, сдавливающая боль за грудиной и другие симптомы. Компетентные специалисты предупредили, что существует абдоминальная форма недуга, при которой наблюдает боль в части живота под ложечкой и со стороны правого подреберья.

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