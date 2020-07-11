День Троеручицы: почему 11 июля нельзя стричься и брать деньги в долг?
В народе верили, что сегодня можно как исцелиться от любой болезни, так и навлечь на себя неминуемые беды.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
«Не люблю давать интервью о чужих отношениях»: Родион Газманов о новом романе Лизы Арзамасовой
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака
«Неужели малыш родился?» — в сети обсуждают фото Корчевникова у роддома
«Необратимые нарушения мозга»: Сын Алибасова прокомментировал шансы отца на выздоровление
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июля, для всех знаков зодиака
«День чуда»: Корчевников показал, что делал в роддоме
«Ей — стабильность, ему — романтика»: Сексолог о романе Авербуха и Арзамасовой
Фото, видео: Clutch.ua; www.globallookpress.com / Monika Skolimowska, Diez, O., Martin Poole, Rolf Vennenbernd
Православные христиане 11 июля чтут память сразу нескольких святых: Сергея, Германа и Павла, а также отмечают день иконы Божьей Матери Троеручицы.
История праздника
История праздника относится к 716 году, когда на византийский престол вступил ярый иконоборец Лев Исаврянин. Он приказал, чтобы воины врывались в дома верующих, отбирали у них иконы, жгли их, а христиан предавали мукам и смерти. Среди тех, кто стал жертвой гонений, оказался иконопочитатель Иоанн Дамаскин. Ему отрубили правую руку и вывесили ее на городской площади.
Со временем верующий добился того, чтобы ему вернули отрубленную руку и стал молиться перед иконой Божьей Матери об исцелении. Спустя некоторое время произошло чудо. Воодушевленный Иоанн в благодарность прикрепил к нижней части иконы отлитую из серебра руку, после чего чудодейственную икону стали называть Троеручицей.
Сам верующий удалился в обитель святого Саввы Освещенного вместе с иконой и принял иноческий постриг.
Что можно делать 11 июля
В народе 11 июля называлось Крапивным заговеньем, поскольку считалось, что крапива сегодня обладает целебными свойствами. Согласно преданью, все отвары, изготовленные из этого растения на праздник, могли победить любую болезнь, вернуть молодость и красоту и даже продлить жизнь. Поэтому в этот день собирали крапиву, готовили с ее применением напитки, сушили и клали в пирожки. Девушки ополаскивали отваром волосы и умывали лицо.
Веник из крапивы также использовали для уборки дома. В народе верили, что, используя в жилище ветви растения, можно вымести все дурное.
Особое значение придавали снам, потревожившим человека в ночь на 11 июля. Предполагалось, что они имеют свойство сбываться, поэтому к ним следует относиться особенно осторожно.
Что нельзя делать 11 июля
11 июля категорически запрещено стричься — согласно поверью, таким образом, можно не только укоротить волосы, но и уменьшить годы жизни. Особенно это касается маленьких детей, родители которых обязательно должны повременить со сменой стрижки.
Сегодня нельзя спать днем. Если вы не выспались, лучше подождать до вечера. В противном случае будет болеть голова.
Не рекомендуется играть свадьбы в день иконы Божьей Матери Троеручицы. Согласно народному поверью, у тех, кто решил сегодня скрепить союз узами брака, в семье наступит разлад.
Кроме того, на праздник запрещено проводить любые финансовые операции, а также брать деньги в долг и отдавать. Считалось, что те, кто будет пренебрегать этим правилом, смогут лишиться всего нажитого состояния.
Приметы 11 июля
- Если на клене увидишь росу — то жди скорых дождей.
- Если увидишь зарю — станешь счастливым.
- Если воды в реках стало больше — жди сильного ненастья.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что можно и нельзя делать в день Самсона Сеногноя.
Читайте также
88%
0.35 80.27
-0.14
Нашли ошибку?