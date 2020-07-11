День Троеручицы: почему 11 июля нельзя стричься и брать деньги в долг?

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Карина Бернтгольц
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В народе верили, что сегодня можно как исцелиться от любой болезни, так и навлечь на себя неминуемые беды.

Фото, видео: Clutch.ua; www.globallookpress.com / Monika Skolimowska, Diez, O., Martin Poole, Rolf Vennenbernd

Православные христиане 11 июля чтут память сразу нескольких святых: Сергея, Германа и Павла, а также отмечают день иконы Божьей Матери Троеручицы.

История праздника

История праздника относится к 716 году, когда на византийский престол вступил ярый иконоборец Лев Исаврянин. Он приказал, чтобы воины врывались в дома верующих, отбирали у них иконы, жгли их, а христиан предавали мукам и смерти. Среди тех, кто стал жертвой гонений, оказался иконопочитатель Иоанн Дамаскин. Ему отрубили правую руку и вывесили ее на городской площади.

Со временем верующий добился того, чтобы ему вернули отрубленную руку и стал молиться перед иконой Божьей Матери об исцелении. Спустя некоторое время произошло чудо. Воодушевленный Иоанн в благодарность прикрепил к нижней части иконы отлитую из серебра руку, после чего чудодейственную икону стали называть Троеручицей.

Сам верующий удалился в обитель святого Саввы Освещенного вместе с иконой и принял иноческий постриг.

Что можно делать 11 июля

В народе 11 июля называлось Крапивным заговеньем, поскольку считалось, что крапива сегодня обладает целебными свойствами. Согласно преданью, все отвары, изготовленные из этого растения на праздник, могли победить любую болезнь, вернуть молодость и красоту и даже продлить жизнь. Поэтому в этот день собирали крапиву, готовили с ее применением напитки, сушили и клали в пирожки. Девушки ополаскивали отваром волосы и умывали лицо.

Веник из крапивы также использовали для уборки дома. В народе верили, что, используя в жилище ветви растения, можно вымести все дурное.

Особое значение придавали снам, потревожившим человека в ночь на 11 июля. Предполагалось, что они имеют свойство сбываться, поэтому к ним следует относиться особенно осторожно.

Что нельзя делать 11 июля

11 июля категорически запрещено стричься — согласно поверью, таким образом, можно не только укоротить волосы, но и уменьшить годы жизни. Особенно это касается маленьких детей, родители которых обязательно должны повременить со сменой стрижки.

Сегодня нельзя спать днем. Если вы не выспались, лучше подождать до вечера. В противном случае будет болеть голова.

Не рекомендуется играть свадьбы в день иконы Божьей Матери Троеручицы. Согласно народному поверью, у тех, кто решил сегодня скрепить союз узами брака, в семье наступит разлад.

Кроме того, на праздник запрещено проводить любые финансовые операции, а также брать деньги в долг и отдавать. Считалось, что те, кто будет пренебрегать этим правилом, смогут лишиться всего нажитого состояния.

Приметы 11 июля

  • Если на клене увидишь росу — то жди скорых дождей.
  • Если увидишь зарю — станешь счастливым.
  • Если воды в реках стало больше — жди сильного ненастья.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что можно и нельзя делать в день Самсона Сеногноя.

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