🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 июля, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 11 июля, некоторым знакам зодиака стоит всерьез задуматься о своем будущем и предпринять необходимые шаги для реализации целей.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 11 июля, Луна в Овне — этот период характеризуется повышенной импульсивностью, поспешностью, граничащей с опрометчивостью. Прежде чем принимать судьбоносные решения, необходимо все тщательно взвесить.
♈ Овен
Овен, необходимо убрать все сорняки из вашей жизни! Вы слишком растрачиваете себя по мелочам, важно сконцентрироваться на главном. Чувство удовлетворения — показатель того, что вы на правильном пути. Чувство истощения, с другой стороны, является признаком того, что данный человек или ситуация вредит вашему психическому здоровью.
Космический совет: избавьтесь от сорняков.
♉ Телец
Тельцы, будьте внимательны к тому, какие документы подписываете. Все знают о вашей педантичности и порядочности, но также известно о вашей доверчивости. Постарайтесь воздержаться от общения с сомнительными личностями.
Космический совет: будьте начеку.
♊ Близнецы
Близнецы, вы наконец-то ощущаете легкость, вам хочется творить и порхать. Это прекрасно! Постарайтесь, как можно дольше пребывать в этом состоянии. Заряжайтесь своим позитивом и заряжайте других.
Космический совет: порхайте, творите, любите.
♋ Рак
Это время божественного союза для тех, кто не мог определиться со своими чувствами. Во всяком случае, некоторые ситуации заставили вас осознать, насколько вы цените эту связь, и что вы в ней надолго. У одиноких Раков в этот период времени — большая вероятность встретить свою половинку.
Космический совет: время для любви.
♌ Лев
Лев, все, что ни делается, делается к лучшему. Запомните эту фразу и повторяйте как мантру, когда дела пойдут не очень, и вам будет казаться, что все рассыпается у вас на глазах. Запомните, жизнь — это череда белых и черных полос.
Космический совет: все к лучшему.
♍ Дева
Дева, так или иначе кто-то постоянно пытается вас ограничить, загнать в некие рамки. Постарайтесь не вестись на эти истории, держите свою линию. Светлая голова поможет принять правильное решение.
Космический совет: не будьте ведомыми.
♎ Весы
Что если каждое произнесенное вами слово является заклинанием, Весы? Что если произнесенное нашими устами может определить наше будущее, которое мы сами себе программируем. Хороший совет — перед тем, как что-то сказать — хорошенько подумайте.
Космический совет: следите за словами.
♏ Скорпион
Скорпион, постарайтесь не реагировать так агрессивно на все. Даже, если правда на вашей стороне, это не дает вам права иди во все тяжкие. Сделайте десять вдохов и выдохов, постарайтесь выровнять дыхание, и уже после этого приводите свои доводы.
Космический совет: не переборщите с эмоциями.
♐ Стрелец
Стрельцы, все когда-нибудь ошибаются, но это не повод впадать в уныние и считать, что вы все потеряли. Постарайтесь более спокойно относится к своим проигрышам, вы слишком зациклены на лидерстве. Знайте, чаще всего именно троечники становятся миллионерами.
Космический совет: избавьтесь от «синдрома отличника».
♑ Козерог
Козерог, хотите ли вы оказаться на новом уровне? Иногда нужно выбрать между тем, чтобы отдавать все свои силы работе или же создавать очаг в семье. Что выберете вы? Вероятно, вы сами про себя все знаете.
Космический совет: сделайте правильный выбор.
♒ Водолей
Тебе не нравится, что некоторые вещи не меняются с течением времени? На самом деле это не так. Вы просто очень хорошо адаптируетесь к новым условиям. Вам постоянно нужен источник вдохновения, перемены вас воодушевляют. Что же, все в ваших руках.
Космический совет: меняйте судьбу своими действиями.
♊ Рыбы
Рыбы, не стоит ждать, что все изменится в одну секунду. Вы сделали уже многое, чтобы поменять действительность, которая вас не устраивает. Наберитесь терпения. Все сложное уже позади.
Космический совет: будьте терпеливы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, каким знакам зодиака не суждено похудеть?
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