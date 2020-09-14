Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе

Алиса Старжевская
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Оперная певица с интервалом в несколько минут опубликовала две фотографии, на которых предстала с загаром разной степени интенсивности.

Фото, видео: Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

Анна Нетребко случайно перестаралась с фильтрами, когда решила поделиться с подписчиками снимками с отдыха. Фотографию, на котором у звезды оперной сцены слишком темная кожа, певица заметила не сразу. Но уже через несколько минут певица  заменила кадры правильной версией.

Оперная дива после окончания карантина по коронавирусу, который она с семьей провела в Вене, отправилась на отдых в турецкий Бодрум. Именно там, на пляже с белым песком, и было сделано фото для нового поста.

Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

«Сегодня был заплыв на 1500 метров… дальше не пустили», — скромно подписала она фотографию с пляжа во второй раз.

Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

Поклонники таланта певицы с радостью встретили обновление.

«Шоколадка! Сегодня день шоколада!»;

«Вы сильно загорели!»;

«Утомленная солнцем», — писали они своей любимице в комментариях, не догадываясь, что фото выложено повторно.

Ранее 5-tv.ru выкладывал фотографии Анны Нетребко на пляже с цветами от поклонника ее таланта.

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