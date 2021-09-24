ТОП-5 самых красивых пар среди российских звезд

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Алиса Старжевская
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Они знамениты, успешны, красивы и очень счастливы. Глядя на такие семейные союзы, начинаешь верить, что чудеса в жизни все же случаются.

ТОП-5 самых красивых пар среди российских звезд

Фото: Instagram @arthurpirozhkov

«Какая красивая пара!» — часто можно услышать в отношении звезд и их избранников. 5-tv.ru представляет ТОП-5 красивых пар из числа звезд шоу-бизнеса и кино.

Станислав Бондаренко и Аурика Алехина

Российский актер Станислав Бондаренко завоевал любовь зрителей, появившись в одной из главных ролей сериала «Талисман любви». Сердца поклонниц трепещут, когда они видят его на экране, но свою любовь Станислав отдал светской львице Аурике. Пара воспитывает двух дочерей и очень счастлива вместе.

Instagram @st_bond

Сергей Глушко и Наташа Королева

Когда распалась пара Наташи Королевой и Игоря Николаева, многие негодовали и не принимали ее нового избранника. Однако бывший стриптизер Тарзан сумел завоевать сердца фанатов, а их браку, который многие осуждали, уже 18 лет. У обоих в паре отличное чувство юмора. Вероятно, именно оно помогло им пережить скандалы: сначала измену Тарзана, а затем появление внебрачной дочери у Королевой.

Instagram @tarzan___official

Александр и Анжелика Ревва

Юморист и звезда Comedy Club Александр Ревва всегда любил эпатаж и привлекал много внимания к своей персоне, но в деле выбора избранницы он себе такого не позволял. Уже 17 лет он верен своей Анжелике. Пара поженилась в 2007 году и воспитывает двух красавиц-дочек.

Instagram @arthurpirozhkov

Кирилл Сафонов и Александра Савельева

Актер Кирилл Сафонов и бывшая участница группы «Фабрика» регулярно получают комплименты, и неудивительно. Пара не только красива, но и счастлива вместе. Они поженились в 2010 году, а спустя девять лет стали родителями маленького Леона.

Instagram @sasha_savelieva

Александр Овечкин и Анастасия Шубская

Он — прославленный хоккеист НХЛ, она — дочь Веры Глаголевой. Они нашли свое счастье — едва встретившись, поняли, что созданы друг для друга. Пара поженилась в 2017 году и с тех пор стала родителями двух замечательных сыновей, Сергея и Ильи. Овечкин, которого в юности многие называли некрасивым, теперь регулярно получает комплименты о своей привлекательности, а о том, как красива Анастасия, было известно с ее детских лет.

Instagram @nastyashubskaya

5-tv.ru рассказывал про ТОП-5 звездных пар с большой разницей в возрасте.

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