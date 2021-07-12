День Петра и Павла: что можно и категорически нельзя делать 12 июля

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Карина Бернтгольц
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Сегодняшняя ночь считается временем бесовства и разгула нечести.

День Петра и Павла: что можно и категорически нельзя делать 12 июля

Фото: Zik.ua; joinfo.ua; www.globallookpress.com / Zou Zheng; ТАСС / SERGEY DOLZHENKO, Алеев Егор

Православная церковь 12 июля отмечает День памяти святых апостолов Петра и Павла, знаменующий окончание Петровского поста. Этот праздник занимает важное место как в церковном, так и в народном календаре. Согласно преданиям, ночь на 12 июля считается временем бесовства и разгула нечисти.

История праздника

Апостолы Петр и Павел — ученики Иисуса Христа. Петр считается первоверховным апостолом. Он первым провозгласил Иисуса сыном Божьим. Согласно священному писанию, святой находился на горе Фавор и видел Преображение Господне. А после Воскресения Иисуса Христа Петр начал проповедовать веру и стал главой первой христианской общины. Петр был предан мученической смерти в 67 году в Риме во времена гонений на христиан при императоре Нероне.

Апостол Павел уверовал в Бога и стал проповедовать христианство после того, как встретил воскресшего Иисуса Христа. Святой создал многочисленные христианские общины на территории Малой Азии и Балканского полуострова и рассказывал о чудесах, сотворенных Господом. Так же, как и Петр, Павел претерпел мучения перед казнью; ему отрубили голову.

Считается, что оба апостола погибли за свою веру в один день, поэтому установлен общий праздник.

Что можно делать 12 июля

Ночь на 12 июля считалась бесовской, поэтому молодежь себе позволяла разные гадания и розыгрыши. В народе было принято жечь костры и прыгать через них. Девушки ночью зажигали свечи и гадали на своего суженого.

На Руси Петру и Павлу молились об исцелении от различных болезней, об изгнании бесов и излечении от безумия.

Традиционно, 12 июля — в день окончания Петровского поста — хозяйки накрывали на стол. Обязательным лакомством были творожные пончики, называвшиеся «мандриками».

Встречать праздник было необходимо в красивом наряде в убранном жилище.

Что категорически нельзя делать 12 июля

12 июля категорически запрещен любой тяжелый физический труд. Всю серьезную работу лучше сделать до наступления праздника или отложить на последующие дни.

Также в день апостолов Петра и Павла нельзя жениться и венчаться. Считается, что в семьях, которые будут построены в этот день, вскоре наступит разлад.

Девушкам сегодня не рекомендуется шить и вязать. Согласно преданью, так можно навлечь на себя и всех своих родственников неприятности.

Всем, кто любит жарить шашлыки и купаться, лучше отложить вечеринки у воды до следующих выходных. Согласно народному поверью, сегодня возле водоемов обитает нечистая сила.

Приметы на 12 июля

  • Тот, кто в ночь на Петра и Павла будет не спать, тот счастливым и здоровым будет весь год.
  • Дождливый день знаменует холодное лето и прохладную зиму.
  • Жара в день Петра и Павла — к морозному Рождеству.
  • Если кукушка замолкает за неделю до Петрова дня — зима будет ранней.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему 11 июля нельзя стричься и брать деньги в долг.

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