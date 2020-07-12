🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июля, для всех знаков зодиака

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Василий Заика
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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 12 июля, убывающая Луна в Овне требует от людей большей внимательности. Нельзя пускать слов на ветер и давать пустые обещания.

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 12 июля, убывающая Луна находится в знаке Овна. Это время опасно для поспешных решений и не обдуманных слов. «Семь раз отмерь — один раз отрежь» — мантра для представителей всех знаков зодиака.

♈ Овен

Овны, вспомните, когда вы в последний раз по-настоящему чего хотели — так, чтобы каждое утро просыпаться и засыпать с одной и той же мыслью. Вы будите удивлены, но как только вы сосредотачиваете всю свою энергию на чем-то одном, Вселенная тут же подбрасывает шанс изменить жизнь к лучшему. Подсознание — наше все. Изучите скрытые возможности своего разума.

Космический совет: освойте искусство влиять на события на подсознательном уровне.

♉ Телец

Тельцы, будьте терпеливее и спокойнее. Не позволяйте всеобщему хаусу вывести вас из себя. Вместо того чтобы переживать из-за ерунды, позвольте себе отдохнуть и расслабиться. Руководствуйтесь тактикой Скарлетт О’Хара из романа «Унесенные ветром»: «Я не буду думать об этом сегодня, я подумаю об этом завтра».

Космический совет: расслабьтесь и перезагрузитесь.

♊ Близнецы

Близнецы, зачем забивать себе голову тем, чего уже не вернешь? Лучше думать о том, что еще можно изменить, и активно действовать. Ваше счастье только в ваших руках. Перестаньте винить в своих проблемах окружающих и попытайтесь самостоятельно выпутаться из всех проблем.

Космический совет: вытрите слезы и бегите навстречу мечте.

♋ Рак

Раки, пора заняться спортом. Ваше тело нуждается в перезагрузке не меньше, чем ваши мысли. Для того чтобы поддерживать себя в форме, вовсе не обязательно бежать в тренажерный зал. Делайте упражнения прямо у себя дома. Скачайте видеоуроки и внимательно следуйте советам фитнес-инструкторов.

Космический совет: пришло время заняться своим здоровьем.

♌ Лев

Что происходит, когда мы фокусируемся на проблемах? В результате мы на них тратим больше силы, чем они заслуживают. Что происходит, когда мы признаем ошибки как ценные уроки и идем дальше? Они пополняют ценную копилку нашего опыта. Львы, если вы научитесь правильно воспринимать любые трудности, мы не заметите, как начнете говорить «спасибо» за любой урок, подаренный судьбой.

Космический совет: перестаньте жаловаться и начните благодарить.

♍ Дева

Девы, раны вашего прошлого кроме вас никто не в состоянии залечить. Хватит страдать и тосковать. Лучший способ выйти из депрессии — заняться творчеством. Выплесните свои эмоции в картине, стихах или в новой музыке. Иногда даже из меланхолии можно извлечь какую-то пользу.

Космический совет: окунитесь с головой в искусство.

♎ Весы

Весы, все ограничения — у нас в голове. Если вы чего-то не можете, то проблема только в том, что вы себе в мыслях не позволяете этого сделать. Прежде, чем полностью перестроить свою жизнь, начните с анализа своего подсознания. Разрушьте барьеры, которые вам мешают быть счастливыми.

Космический совет: вы можете больше, чем вам кажется.

♏ Скорпион

Скорпион, ваш партнер так же, как и вы, нуждается в поддержке. Иногда ему хочется высказаться, поговорить по душам, вспомнить о наболевшем. Однако вы слишком эгоцентричны, чтобы посвятить время кому-то, кроме самого себя. Пора меняться. Согласны?

Космический совет: научитесь заботиться о других.

♐ Стрелец

Стрельцы, вы любите все делать в одиночку. Но иногда, чтобы взобраться на вершину горы, нужна поддержка. Соберите команду верных и преданных друзей вокруг себя и попросите у них помощи в реализации своего проекта. Для вас сейчас нет ничего лучше, чем найти компанию единомышленников.

Космический совет: одна голова — хорошо, а две — лучше.

♑ Козерог

Козероги, чтобы что-то получить, нужно что-то отдать. Закон бумеранга — один из вечно действующих в мире, поэтому его всегда нужно брать в расчет. Начните улыбаться другим, и вы увидите, как вас будут любить. Протяните руку помощи нуждающемуся, и вас никогда не обойдут стороной, если вы попадете в беду.

Космический совет: научитесь отдавать, а не только жить за счет других.

♒ Водолей

Водолеи, вам кажется, что вокруг вас — сплошной хаос. Однако, как бы парадоксально это ни было, чтобы выйти из него, вам нужно приспособиться к текущему порядку вещей. Перестаньте пытаться все разложить по полочкам. Вселенная это сделает за вас.

Космический совет: научитесь жить в легком хаосе.

♊ Рыбы

Рыбы, вы привыкли страдать, но это абсолютно бессмысленно. Зачем мучить себя, если иногда проще извиниться и предложить помириться? Вы очень любите своего партнера, поэтому не стоит ни его, не себя терзать глупыми обидами и недомолвками.

Космический совет: сделайте первый шаг в отношениях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каким знакам зодиака не суждено похудеть?

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