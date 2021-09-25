ТОП-3 невезучих: Знаки зодиака, которые чаще других попадают в беду на отдыхе

Алиса Старжевская
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Этим людям нужно быть крайне осторожными в путешествиях.

ТОП-3 невезучих: Знаки зодиака, которые чаще других попадают в беду на отдыхе

Фото: www.globallookpress.com / N. Hochheimer / CHROMORANGE

Одна крупная страховая компания провела исследование и выяснила, какие знаки зодиака чаще всего обращались за помощью к врачам во время отдыха. Полученные результаты журнал «Лиза» попросил прокомментировать астрологов, чтобы понять, почему именно трем знакам, перечисленным ниже, хронически не везет в путешествиях.

Рак (9,4% случаев)

Рожденные под этим знаком зодиака возглавили печальный список. По мнению астрологов, такое положение дел связано с чрезмерной мнительностью Раков, которые при малейшей царапине или головной боли бегут к врачу. В силу того, что они постоянно себя накручивают, им и правда в какой-то момент становится хуже. Большая часть болезней Раков носит именно психосоматический характер.

Лев (9% случаев)

Огненный представитель гороскопа даже на отдыхе старается отличиться и вызвать восхищение публики. Выпить ведро шампанского на спор, съесть рыбу фугу или прыгнуть с парашютом — все это не проходит бесследно для Львов. Как правило, похождения подобного рода заканчиваются визитом к врачу, а то и вовсе — больницей.

Близнецы (8,8% случаев)

Близнецы крайне любопытны и рассеянны. Засмотревшись на достопримечательность, они с легкостью могут наступить на ядовитую змею или оступиться. Кроме того, этот знак зодиака любит пробовать новые экзотические блюда, порой непроверенные, что также нередко приводит к печальным последствиям.

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