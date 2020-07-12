Как заставить мужа больше не заводить любовницу? ТОП-6 жестких способов

Не все женщины готовы простить измену мужа. Но есть те, кто не только принимает «гуляку» обратно в семью, но и устанавливает свои правила, чтобы похождения налево больше не повторились. Издание Femmie собрало подборку из шести правил, после которых супруг не сможет завести роман.

Не разрешайте ему пить спиртные напитки, когда вас нет рядом

Некоторые мужчины оправдывают измену тем, что она произошла «по пьяни». А если не будет причины — алкоголя, не будет следствия — любовницы. В идеале договориться с мужем, чтобы он не пил вообще. Но если это невозможно, заставьте его пообещать, что употребление спиртных напитков будет только под вашим пристальным вниманием.

Заставьте его объясниться с любовницей

Если муж уже завел любовницу, но искренне просит у вас прощения, а вы готовы пойти на такую жертву, один из способов избавиться от «темной» истории — убедить девушку на стороне, что с этим мужчиной все кончено. Пусть муж позвонит ей в вашем присутствии или напишет письмо, где объяснить, что связь была мимолетной и не будет иметь продолжения.

Проследите, чтобы он прекратил все контакты с этой женщиной

Доверяй, но проверяй. Никаких «тайных» номеров в телефоне, любовницу — в черный список во всех мессенджерах, твердое «нет» случайным встречам и общению. Проследите за каждым пунктом. Меньше контактов — больше доверия с вашей стороны.

Сделайте так, чтобы он мог отдать вам свой телефон по первому требованию

Если муж искренне раскаивается, он не будет против такой меры. Вам даже не нужно всегда проверять телефон, просто вы станете немножко спокойнее, что в любой момент вы можете проверить все контакты своего партнера.

Пусть муж удалит все соцсети с телефона

Радикальная мера, но действенная. Особенно если муж общался с любовницей в соцсетях. Не нужно удалять аккаунт, достаточно на время удалить приложения соцсетей со смартфона. Меньше соблазна лайкнуть очередное фото любовницы и написать ей сообщение.

Принимайте только искренние извинения от мужа

Это правило нужно больше для того, чтобы поднять вам самооценку. Измена — это всегда неприятно. Если вы все же готовы простить, вы же имеете право устанавливать свои правила. А без искренних извинений нет и прощения.

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