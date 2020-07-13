Как не заболеть коронавирусом? Отвечает иммунолог

Несмотря на то, что в городах начинают постепенно снимать коронавирусные ограничения, опасность заражения COVID-19 еще сохраняется. В каких случаях человек не заразится коронавирусом, рассказал иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков.

В интервью KP.RU специалист заявил, что напасти не подвержены люди, у которых очень сильный врожденный иммунитет. Даже если человек подхватит вирус, сообщил Крючков, он останется на уровне верхних дыхательных путей и в организм не проникнет. То есть, иммунитет победит COVID-19 в зачатке и не даст ему распространиться.

В этом случае, предупредил врач, симптомов не будет, но и иммунитет не выработается.

Кроме того, он заявил, что организм человека, переболевшего «сезонными» простудами, сможет дать адекватный иммунный ответ на коронавирус. В этом случае, по мнению специалиста, антитела, оставшиеся от «сезонных» коронавирусов, будут способствовать тому, что организм поборет инфекцию быстрее.

Более того, если человек заболел COVID-19, он сможет перенести болезнь в легкой или бессимптомной форме благодаря сильному организму, не склонному к тромбозам.

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