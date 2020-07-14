🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 14 июля, звезды советуют сосредоточиться на внутренних желаниях и действовать исключительно во благо себе. В противном случае — велик риск растерять жизненную энергию.

♈ Овен

Жизненные трудности бывают у всех, Овен. И вы — не исключение. Сегодня звезды вам благоволят, а потому не упустите возможность совершить нечто полезное. В противном случае вам придется долго ждать «подходящего случая». Сосредоточьтесь на мире и гармонии и помните: самое темное время перед рассветом.

Космический совет: не бойтесь временных трудностей. Все будет хорошо.

♉ Телец

Вы слишком долго изображаете мученика из себя, Тельцы, тем самым изрядно надоедая окружающим. Немногие любят выслушивать нытье и вам придется с этим смириться. Хотите жить счастливо? Выйдите из зоны комфорта. Пора приводить дела в порядок.

Космический совет: прекратите жалеть себя. Действуйте.

♊ Близнецы

Вы находитесь на пороге удивительных открытий, Близнецы. Все, что ранее было для вас большой загадкой и даже проблемой, сегодня вдруг станет прозрачным и понятным. Для достижения целей используйте внутренние ресурсы: истинную любовь ко всему живому, трудолюбие и усидчивость. От вас ждут смелых шагов и решений — решайтесь.

Космический совет: найдите баланс с внутренним миром.

♋ Рак

«Я — самый красивый, самый умный, самый счастливый человек на свете» — эти слова, Раки, вам нужно выучить наизусть и повторять как мантру каждый день. Ваша самооценка сильно занижена. Но что послужило тому причиной? Не бойтесь неожиданных решений, будьте открыты миру и уверены в собственных действиях. Звезды уверяют: вы — на правильном пути.

Космический совет: пора учиться любить себя. Вы действительно заслуживаете счастья.