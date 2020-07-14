🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 июля, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 14 июля, Луна в Тельце располагает к проведению разноплановых финансовых операций и сделок. День идеально подходит для любых начинаний.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«Не люблю давать интервью о чужих отношениях»: Родион Газманов о новом романе Лизы Арзамасовой
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 14 июля, звезды советуют сосредоточиться на внутренних желаниях и действовать исключительно во благо себе. В противном случае — велик риск растерять жизненную энергию.
♈ Овен
Жизненные трудности бывают у всех, Овен. И вы — не исключение. Сегодня звезды вам благоволят, а потому не упустите возможность совершить нечто полезное. В противном случае вам придется долго ждать «подходящего случая». Сосредоточьтесь на мире и гармонии и помните: самое темное время перед рассветом.
Космический совет: не бойтесь временных трудностей. Все будет хорошо.
♉ Телец
Вы слишком долго изображаете мученика из себя, Тельцы, тем самым изрядно надоедая окружающим. Немногие любят выслушивать нытье и вам придется с этим смириться. Хотите жить счастливо? Выйдите из зоны комфорта. Пора приводить дела в порядок.
Космический совет: прекратите жалеть себя. Действуйте.
♊ Близнецы
Вы находитесь на пороге удивительных открытий, Близнецы. Все, что ранее было для вас большой загадкой и даже проблемой, сегодня вдруг станет прозрачным и понятным. Для достижения целей используйте внутренние ресурсы: истинную любовь ко всему живому, трудолюбие и усидчивость. От вас ждут смелых шагов и решений — решайтесь.
Космический совет: найдите баланс с внутренним миром.
♋ Рак
«Я — самый красивый, самый умный, самый счастливый человек на свете» — эти слова, Раки, вам нужно выучить наизусть и повторять как мантру каждый день. Ваша самооценка сильно занижена. Но что послужило тому причиной? Не бойтесь неожиданных решений, будьте открыты миру и уверены в собственных действиях. Звезды уверяют: вы — на правильном пути.
Космический совет: пора учиться любить себя. Вы действительно заслуживаете счастья.
♌ Лев
Львы, вы боитесь действовать спонтанно. Почему? Возможно, ранее кто-то «подрезал вам крылья», умышленно принизив заслуги и умения. Поверьте, в этой жизни нет идеальных. Но каждая ошибка — бесценный опыт на пути к познанию себя и покорению вершин. Вам можно и нужно рисковать. В противном случае — рискуете остаться у разбитого корыта.
Космический совет: будьте мобильны. Вас ждут перемены.
♍ Дева
Девы, вы так часто вспоминаете о прошлом, словно надеетесь в нем что-то исправить. Однако жизнь в это время проходит стороной. Пора распрощаться с прошлыми обидами, разобрать накопившийся «мусор» и с легким сердцем отправиться в светлое будущее. Помните: от ваших установок зависит все, что происходит вокруг. Если постоянно жить в негативе — надеется на сказку точно не стоит.
Космический совет: настало время простить обидчиков и распрощаться с багажом из прошлого. Впереди — новые свершения.
♎ Весы
Весы, в последнее время вы все чаще задумываетесь о мироустройстве и пытаетесь разгадать величайшие тайны Вселенной. Конечно, это не «спортивный» интерес, а попытка убежать о реальных проблем. Если взглянуть правде в глаза окажется непосильной мукой, обратитесь за советом к своему наставнику или человеку, которому доверяете. Вы не пожалеете.
Космический совет: прислушайтесь к окружающим. Они помогут разрешить сложную ситуацию.
♏ Скорпион
Этот день принесет вам, Скорпионы, много неожиданных, но приятных сюрпризов. Вы давно просили Вселенную подать вам сигнал, если действуете правильно? Так получайте! В вашей жизни наступил период глобальных перемен. Не позволяйте окружающим разрушить вашу мечту.
Космический совет: любое ваше действие сегодня приведет к прекрасному результату. Не бойтесь брать ответственность.
♐ Стрелец
Стрельцы, вам предоставили несколько возможностей реализовать себя. Но почему вы до сих пор не на вершине Олимпа? Возможно, виной всему банальная лень? А может, страх общественного мнения? Не бойтесь идти вслед за мечтой. Помните: ваше счастье — в ваших руках!
Космический совет: забудьте о предубеждениях. Действуйте смело и решительно.
♑ Козерог
Инвестировать нужно только в те вещи, которые действительно этого заслуживают. Козероги, вам пора задуматься о том, кто сегодня вас окружает и перестать идти на поводу у сомнительных личностей. Вы обладаете уникальной способностью слушать и слышать людей, сопереживать их проблемам и протягивать руку помощи, когда это действительно необходимо. Но задумайтесь: а что взамен вы от них получали? Пора расставить все точки над «i».
Космический совет: берегите здоровье и нервы. Давно пора прислушаться к собственным желаниям.
♒ Водолей
Водолеи, кажется, вы забыли, что такое жить по-настоящему. Конечно, прислушиваться к окружающим, исполнять их просьбы и потакать желаниям, периодически просто необходимо. Но вы столь увлечены жизнью других, что потеряли собственное «я». Подумайте сегодня о том, что может доставить вас истинное наслаждение. Действуйте решительно. Удача на вашей стороне.
Космический совет: не бойтесь заявить миру о себе. Только так вы найдете истинное счастье.
♊ Рыбы
Рыбы, сегодня как никогда ранее важно выйти на откровенный диалог с самим собой. В последнее время вы слишком много внимания уделяете посторонним вещам и людям, которые по факту для вас бесполезны. Все это забирает ценную энергию. Позвольте себе расслабиться и хорошенько подумайте, куда приведет вас эта дорога. Возможно, стоит сместить ракурс и тогда найдется выход даже из запутанной ситуации.
Космический совет: цените собственное время и жизненные ресурсы. Не тратьте энергию на малозначимые вещи.
Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 июля.
Читайте также
82%
-0.48 80.09
-0.18
Нашли ошибку?