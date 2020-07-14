Ах, эти маски! ТОП-4 чиновников, которые нелепо надевали средства защиты

Мир уже несколько месяцев живет в новой коронавирусной реальности, а некоторые простые правила люди усваивают с трудом до сих пор. Причем отличаются и сильные мира сего.

Так, на днях глава Минздрава Австралии Грег Хант оказался в неловком положении, когда призвал жителей штата Виктория носить медицинские маски. Чиновник решил подать гражданам позитивный пример и начал натягивать защитное средство на лицо. Получилось у него не с первого раза, из чего жители штата могли сделать вывод, что занимается этим министр в первый раз. А это в разгар пандемии, длящейся с конца зимы, как минимум, странно.

Но австралийский чиновник — далеко не единственный, кому искусство легким движением руки надевать маску не далось на публике. Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан еще в апреле отличился тем, что во время визита в клинику города Гиссен надел на ходу маску изнанкой наружу. Это заметил кто-то из окружения и сказал чиновнику. Тогда он как ни в чем ни бывало снял маску, перевернул и надел заново.

Ладно министры, порой и главы государств не могли справиться с такой нехитрой задачей, как ношение санитарной экипировки по всем правилам. Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамапоса десять секунд не мог надеть маску во время обращения к нации. Она то и дело оказывалась у него то на глазах, то сползала с уха, пока, наконец, он не победил непокорную тряпочку.

В похожей ситуации оказался в мае министр юстиции Бельгии Коэн Гинс. Он приехал на завод по производству масок, чтобы проверить, как идут дела у предприятия.

«Сейчас я примерю», — вызвался стать первым клиентом глава ведомства.

Сначала он напялил себе маску прямо на макушку, а резинки попытался стянуть вниз. Затем понял, что начал не оттуда, и стал натягивать резинки на уши, но они норовили отскочить. Наконец маска была условно на лице, но теперь министр ничего не видел. Спустя полминуты он смог справиться с этим нелегким делом. По окончании визита он распорядился ввести масочный режим на территории всей страны. Видимо, в отместку — чтоб не одному мучиться с таким неудобным средством защиты.

Между тем, в России уже снимают часть ограничений по коронавирусу. Как писал ранее 5-tv.ru, в Москве отменили масочный режим.