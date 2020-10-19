Уникальный случай: акула набросилась на крокодила в Австралии — видео

Алиса Старжевская
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Происшествие попало на камеру дрона у местного энтузиаста и любителя океана.

Фото, видео: www.globallookpress.com /AGAMI/V. Legrand, via www.imago-, Instagram @brodiemoss

Нападения акул — не редкость на побережье Австралии, где эти хищницы заплывают даже в прорытые для удобства яхтсменов каналы у жилых домов. Но недавнее происшествие с участием бычьей акулы оказалось почти уникальным, когда она напала на мелководье на крокодила. Обычно все происходит как раз наоборот.

О случившемся стало известно со страницы в Instagram популярного блогера Броди Мосса, который ведет отдельный канал на YouTube, где делится своей любовью к океану и морским обитателям. В видео видно, как маленькая юркая акула стремительно приближается к гребнистому крокодилу и пытается напасть на него, но получает в ответ мощный удар хвостом.

Скорее всего, причиной необычного поведения акулы стало желание завладеть добычей в пасти крокодила, и она потеряла бдительность.

Недавно 5-tv.ru рассказывал, что в Австралии другая акула изрядно напугала группу тинейджеров, погнавшись за ними в воде.

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