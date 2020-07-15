🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 15 июля, убывающая Луна в Тельце — благоприятное время для реализации финансовых планов. Заключенные контракты увенчаются успехом.
Фото: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: 15 июля, когда убывающая Луна находится в знаке Тельца представителей многих знаков зодиака ожидает удачный день. Сегодня стоит обратить внимание на дела, связанные с материальным богатством. Благоприятными будут заключенные сделки и финансовые операции.
♈ Овен
Когда вы в последний раз пробовали свои силы в вязании или пекли печенье? Сегодня звезды побуждают вас «выбраться из головы» и ощутить мир тактильно. Это поможет вам оставаться на связи с космическими потоками творчества. Недавно Вселенная наделила вас навыком, который отвечает вашему смыслу жизни. Вы уже обнаружили его? Если нет, то отведите несколько часов каждый день для его поиска. Не будет лишним также найти медитативный аспект в самых обыденных вещах.
Космический совет: ощутите мир тактильно.
♉ Телец
Что вы думаете о социальной обусловленности, Тельцы? Убывающая Луна заставляет вас проверить убеждения, которым вы придерживаетесь с детства. Это правда, что некоторые из них укрепили вашу веру в себя. Однако большинство из них уводят вас от вашей правды и становятся причиной слабого самообладания. Но это не значит, что вы должны позволить окружающим диктовать вам по какому сценарию жить. Возьмите на себя ответственность за свою историю и активно превращайте старые раны в мудрость.
Космический совет: поймите, что сейчас вы находитесь в процессе массового пробуждения.
♊ Близнецы
Мы склонны думать о физическом теле как об отдельном от эмоционального тела. Но правда в том, что разум, тело и душа связаны, Близнецы. Сегодня звезды просят вас инвестировать в ваше физическое тело. Подумайте о тренировках, которые пробудят ваши гормоны хорошего самочувствия и восстановят вашу веру в свою магию. Это может показаться нелогичным, но движение поможет вам очистить блоки в ваших энергетических путях и разжечь огонь внутри, который погас.
Космический совет: движение поможет вам очистить энергетические пути.
♋ Рак
В жизни нет функции быстрых исправлений, Раки. Если вы хотите великолепных результатов, вы должны быть готовы к работе. Проект, которым вы занимаетесь, требует вашей настойчивости. Наступают времена, когда вам предстоит бороться, чтобы проявить себя, и это нормально. Напомните себе, что тяжелая работа никогда не остается незамеченной. Недавно добавили новый навык в свой репертуар? Не принимайте вещи как должное. Используйте свое время вдали от матрицы, чтобы усовершенствовать это искусство.
Космический совет: усердно трудитесь и вас заметят.
♌ Лев
Легко отмахнуться от увлечений как от занятий в свободное время. Но если они приведут вас в состояние душевного подъема, то, это должно быть нечто стоящее, на что нельзя закрывать глаза. Сегодня звезды просят вас заняться делами, которые пробуждают песню в вашей душе. Знайте, что тогда ваше высшее «я» подаст вам сигнал. Эти знаки помогут вам выровняться с вашим истинным севером во внутреннем компасе. Помните, возраст не более чем число. У вас есть возможности начать заниматься чем угодно, когда вы хотите.
Космический совет: обратите внимание на знаки свыше.
♍ Дева
Брюс Ли однажды сказал: «Важно не количество ежедневной работы, важно ее ежедневное уменьшение, поэтому отмежуйся от всего несущественного». Как человек, который по своей сути минималистичен, вы глубоко резонируете со словами актера и философа. Таким образом, эта глава вашей жизни посвящена тому, чтобы покончить со старыми историями, связать свободные концы и отпустить то, что больше не служит вам. Помните, что отпущение, как и счастье, является внутренней работой. Но не стоит испытывать раскаяние в том, что касается этого процесса. Ваше высшее «я» понимает, что финал и начало идут рука об руку.
Космический совет: примиритесь со своим прошлым.
♎ Весы
Какие у вас отношения с радостью, Весы? Как вы поступаете, когда дела начинают идти хорошо? Действительно хорошо. Вы позволяете себе расслабиться и довериться космическим потокам или же вы позволяете вашей паранойе одолеть вас? На этой неделе Вселенная призывает вас сказать: «Я рад!» вещам, которые пробуждают песню в вашей душе. Некоторые из вас могут почувствовать изменение смысла жизни. Но не бойтесь, доверьтесь своей интуиции и верьте, что все встанет на свои места согласно вселенскому замыслу.
Космический совет: следуйте за зовом своего сердца.
♏ Скорпион
Известно, что бесполезные вещи делают жизнь веселой, но и опасной: вино, любовь, искусство и красота. Без них жить безопасно, но порой скучно. Вы не задумывались об этом, Скорпионы? После долгой игры в прятки со счастьем у вас появляется настроение вернуть себе то, что всегда было вашим, не привнося в уравнение чувство вины и стыда. Несмотря на хаос, который разворачивается вокруг, у вас есть силы, чтобы курировать жизнь, что пробуждает чувство блаженства. Итак, уделите несколько минут каждое утро, чтобы определить, чего вы хотите. Вселенная вас слушает.
Космический совет: верните себе счастье!
♐ Стрелец
Звезды говорят о неприятностях. Но то, что было сделано, не может быть отменено. Вместо того, чтобы загонять себя в угол, внесите энергию принятия в свое уравнение. В некоторых случаях ответом может быть предоставление себе и оппоненту пространства для выяснения проблем. Помните, процесс исцеления требует своего времени. Так что не спешите двигаться вперед.
Космический совет: сделайте паузу, чтобы решить текущие дела.
♑ Козерог
Каждый человек — это совокупность всего, что он когда-либо видел, слышал, ел, говорил, нюхал, делал. Все это влияет на каждого из нас, и поэтому нужно стараться, чтобы жизненный опыт был положительным. В прошлом вам пришлось преодолеть каменистую дорогу, чтобы прийти туда, где вы находитесь сейчас, но вам больше не нудно нести бремя прошлого. Начинается новая глава, в которой главный герой одержимо смотрит на наполовину полный стакан. Окружите себя объектами и историями, которые поднимают ваши вибрации и заставляют вас чувствовать себя единым с Вселенной.
Космический совет: настройтесь на позитив!
♒ Водолей
Водолеи, пришло время расстаться с тем, что не является существенным и важным. Тщательно изучите вещи, которые повышают ценность вашей жизни, и те, которые отягощают вас. Противостоять своим демонам никогда не легко. Но при этом вы найдете свою истинную свободу. Для некоторых из вас наступает время неопределенности на финансовом фронте. Избегайте принятия каких-либо важных решений или несерьезных расходов в данный момент.
Космический совет: отпустите то, что мешает вам жить.
♊ Рыбы
Нет большей агонии, чем нести в себе невыразимую историю. Сегодня звезды побуждают вас взять ручку и бумагу и позволить мысли течь. Визуализируйте, как боль исчезает, а вы становитесь счастливым. Поверьте, что этот процесс освободит вас от балласта, который вы несли в течение долгого времени. Некоторые из вас могут вдохновиться начать разговор с кем-то, кто оставил вас со шрамами. Если вы не чувствуете себя достаточно сильными для устного общения, вы можете написать письмо. Но задумайтесь, для чего вам это нужно.
Космический совет: напишите на бумаге все, от чего вы хотите избавиться.
Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 июля.
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