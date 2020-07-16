Многодетная мамочка: Натали Портман ожидает третьего ребенка — фото

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Виктория Андреева
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Округлившийся живот голливудской актрисы не могут скрыть даже платья свободного кроя.

Многодетная мамочка: Натали Портман ожидает третьего ребенка — фото

Фото: Instagram @natalieportman

Прославленная актриса Натали Портман снова беременна. Голливудскую звезду, находящуюся в интересном положении, запечатлели папарацци во время прогулки по Лос-Анджелесу с любимым супругом — танцовщиком Бенджаменом Мильпье.

Судя по кадрам, опубликованным в сети, Портман находится, как минимум, на четвертом месяце: округлившийся живот актрисы не скрывает даже свободное платье-рубашка.

«Ребятки, неужели наша малышка снова беременна? О, Боже! Это действительно так!» — написали удивленные пользователи сети.

Подтверждает беременность Натали и тот факт, что впервые за всю профессиональную карьеру звезда отказалась присутствовать на ежегодной церемонии вручения премии «Оскар». При том, что ее саму номинировали на лучшую женскую роль за фильм «Джеки».

 
 
 
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Guys is Natalie pregnant? oh my god😱❤️it will be! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Публикация от  Natalie Portman (@missnatalieportman)

Для Портман и Мильпье этот ребенок станет третьим. В счастливом браке у пары уже родились двое разнополых наследников — дочь Амалия, которой недавно исполнилось три года, и сын Алеф, возраст которого — девять лет.

Сама звезда пока никак не комментировала новость о своем интересном положении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что солистка группы A’Studio Кети Топурия заинтриговала поклонников, «случайно» показав шикарное кольцо с огромным камнем на безымянном пальце правой руки.

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