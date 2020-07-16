Прославленная актриса Натали Портман снова беременна. Голливудскую звезду, находящуюся в интересном положении, запечатлели папарацци во время прогулки по Лос-Анджелесу с любимым супругом — танцовщиком Бенджаменом Мильпье.

Судя по кадрам, опубликованным в сети, Портман находится, как минимум, на четвертом месяце: округлившийся живот актрисы не скрывает даже свободное платье-рубашка.

«Ребятки, неужели наша малышка снова беременна? О, Боже! Это действительно так!» — написали удивленные пользователи сети.

Подтверждает беременность Натали и тот факт, что впервые за всю профессиональную карьеру звезда отказалась присутствовать на ежегодной церемонии вручения премии «Оскар». При том, что ее саму номинировали на лучшую женскую роль за фильм «Джеки».

Для Портман и Мильпье этот ребенок станет третьим. В счастливом браке у пары уже родились двое разнополых наследников — дочь Амалия, которой недавно исполнилось три года, и сын Алеф, возраст которого — девять лет.

Сама звезда пока никак не комментировала новость о своем интересном положении.

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